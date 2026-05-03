Giải trí

Siêu mẫu Kỳ Hân với giải Pickleball vì học sinh nghèo hiếu học

Thùy Trang

(NLĐO)- Siêu mẫu Kỳ Hân cùng 48 nghệ sĩ và 128 VĐV phong trào tham gia giải pickleball Celebrity Broaden cup.

Siêu mẫu Kỳ Hân với giải Pickleball vì học sinh nghèo hiếu học - Ảnh 1.

"Có những giải đấu… không chỉ để thắng. Mà để lại một điều gì đó có ý nghĩa hơn"- đó là mục tiêu của giải đấu pickleball Celebrity broaden cup, diễn ra vào ngày 16 -5 tại 91 Pickleball Club House (TP HCM).

Siệu mẫu Kỳ Hân khẳng định "Celebrity broaden cup không đơn thuần là một sân chơi cho 48 anh chị em Nghệ Sĩ hay 128 vận động viên phong trào mà là nơi mỗi cú đánh mang theo một giá trị, mỗi trận đấu góp một phần nhỏ cho tương lai của các em". 

Theo đó, toàn bộ phần tiền tài trợ sẽ được dùng để mua sách vở – balo – dụng cụ học tập gửi đến những em học sinh nghèo hiếu học để các em có cơ hội được tiếp tục đến trường. 

"Với Hân, một giải đấu đẹp là khi không chỉ có người thắng mà còn có những ước mơ được tiếp tục. Chơi cho vui – nhưng ý nghĩa thì rất thật. Đánh một trận – góp một tương lai" - siêu mẫu chia sẻ.

Dấu ấn Kỳ Hân

Siêu mẫu Kỳ Hân với giải Pickleball vì học sinh nghèo hiếu học - Ảnh 2.

Giải thưởng của giải Pickleball Celebrity Broaden cup

Siêu mẫu Kỳ Hân không chỉ được biết đến với hình ảnh cá tính và mạnh mẽ trên sàn diễn, mà còn gây ấn tượng bởi niềm đam mê thể thao, đặc biệt là pickleball – một môn thể thao còn khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng đang phát triển nhanh chóng. 

Với Kỳ Hân, pickleball không đơn thuần là một hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là cách để cân bằng cuộc sống, giải tỏa áp lực và lan tỏa năng lượng tích cực. Những buổi tập luyện đều đặn giúp cô duy trì thể lực, sự dẻo dai, đồng thời mang lại niềm vui khi được kết nối với cộng đồng những người cùng chung sở thích.

Điều đáng quý hơn ở Kỳ Hân chính là tinh thần thiện nguyện gắn liền với đam mê của mình. Cô không ngại dành thời gian tham gia các hoạt động gây quỹ, các giải đấu pickleball mang tính cộng đồng nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. 

Với cô, thể thao không chỉ là chiến thắng hay thành tích, mà còn là cầu nối để sẻ chia và giúp đỡ. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện trên sân, Kỳ Hân luôn mang theo tinh thần tích cực, cổ vũ mọi người cùng tham gia không chỉ để khỏe hơn mà còn để làm điều có ích cho xã hội.

Siêu mẫu Kỳ Hân với giải Pickleball vì học sinh nghèo hiếu học - Ảnh 3.

Siêu mẫu Kỳ Hân

Sự kết hợp giữa đam mê thể thao và tấm lòng nhân ái đã tạo nên một hình ảnh Kỳ Hân rất khác – gần gũi, truyền cảm hứng và đầy trách nhiệm. Cô cho thấy rằng một người nổi tiếng không chỉ tỏa sáng nhờ ngoại hình hay danh tiếng, mà còn bởi những giá trị tích cực mà họ mang lại cho cộng đồng. 

Qua hành trình gắn bó với pickleball và các hoạt động thiện nguyện, Kỳ Hân đang từng bước lan tỏa thông điệp sống đẹp, sống khỏe và sống có ý nghĩa đến với nhiều người hơn.

Nàng Wags- siêu mẫu Kỳ Hân bị Mạc Hồng Quân "dụ"

Nàng Wags- siêu mẫu Kỳ Hân bị Mạc Hồng Quân "dụ"

(NLĐO) - Những ngày này, nàng wags-siêu mẫu Kỳ Hân "đi nhẹ, nói khẽ" vì chấn thương tái phát và vì chồng cô, Mạc Hồng Quân đang có chuyện không vui.

