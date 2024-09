Siêu mẫu La Trần Đức Thiện khuấy động "Sân khấu học đường năm 2024"

Siêu mẫu, ca sĩ La Trần Đức Thiện chụp ảnh lưu niệm sau suất diễn "Sân khấu học đường năm 2024" tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10, TP HCM

Sáng 23-9, chương trình "Sân khấu học đường năm 2024" do Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM tổ chức, CLB Sân khấu Lạc Long Quân trực thuộc Nhà hát Trần Hữu Trang thực hiện đã biểu diễn tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10, TP HCM.

Từ trái sang: Minh Trâm, Ngọc Trang, La Trần Đức Thiện, Di Oanh, Bảo Kiệt, Phúc Pin, Hoàng Trung Anh

Hơn 1.000 em học sinh đã cổ vũ nồng nhiệt chương trình biểu diễn nghệ thuật mang chủ đề "Sân khấu học đường năm 2024". Đặc biệt, có sự tham gia của siêu mẫu, ca sĩ La Trần Đức Thiện.

Anh vốn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, sau khi tốt nghiệp đã gắn bó với nghề người mẫu thời trang và tham gia biểu diễn ca nhạc.

Mang những ca khúc sử Việt đến phục vụ học sinh là niềm vui đối với siêu mẫu, ca sĩ La Trần Đức Thiện

Trước khi tham gia "Sân khấu học đường năm 2024", La Trần Đức Thiện cũng vừa có chuyến biểu diễn tại Jakarta, Indonesia, giới thiệu show thời trang "Dz by Rita Dzung" của nhà thiết kế Rita Dzung Đoàn Phương Dung với bộ sưu tập "Welcome to Việt Nam".

Siêu mẫu, ca sĩ La Trần Đức Thiện hát tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10, TP HCM

Siêu mẫu, ca sĩ La Trần Đức Thiện giao lưu với học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10, TP HCM

La Trần Đức Thiện cho biết duyên may đã đưa anh gắn bó với CLB Sân khấu Lạc Long Quân, cùng với các bạn diễn viên, trong đó có ca sĩ, diễn viên Châu Nhật Tín - người cùng quê ở Hòn Đất, Kiên Giang.

Bước vào năm học mới, La Trần Đức Thiện và các bạn diễn viên có cả một chuỗi chương trình sân khấu sử Việt với những trích đoạn ca ngợi anh hùng dân tộc, đồng thời quảng bá những sáng tác mới viết về lòng tự hào dân tộc.

"Trong những sáng tác mới có ca khúc "Từ TP HCM nhìn về lịch sử" mà Hoàng Trung Anh - Huy Trương đã tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức" - La Trần Đức Thiện chia sẻ.

Siễu mẫu, ca sĩ La Trần Đức Thiện biểu diễn tại Indonesia

Tham gia chương trình biểu diễn sáng nay tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10, TP HCM còn có các diễn viên, ca sĩ: Châu Nhật Tín, Phạm Thị Ngọc Bích, Huy Trường, Hoàng Trung Anh, Yến Phương, Thu Thảo, Phúc Pin, Bảo Kiệt, Di Oanh, Ngọc Trang, Minh Trâm, Quang Đại, Vũ Trúc, Phước Bảo, Yến Nhi, Vương Quỳnh Anh…

Các diễn viên, ca sĩ đã diễn các tiết mục: trích đoạn "Thái hậu Dương Vân Nga", "Chuyện nhà nàng Hến", Tốp ca "Thành phố tình yêu", "Việt Nam ơi", tam ca: "Đi và sống", "Từ TP HCM nhìn về lịch sử", đơn ca: "Hãy yên lòng mẹ ơi", "Một vòng Việt Nam", song ca "Nhớ ơn Thầy"…

CLB Sân khấu Lạc Long Quân cho biết, trong thời gian tới sẽ dàn dựng các vở mới: "Dũng tướng Nguyễn Địa Lô", "Anh hùng Nguyễn Trung Trực", "Dế Mèn phiêu lưu ký" và kịch thiếu nhi "Tay, chân, miệng".