Thời sự Chính trị

"Siêu phường" ở Thanh Hóa có tân Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ông Lê Bá Hải, Phó giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Hạc Thành, một "siêu phường" với dân số gần 200 ngàn người

Ngày 4-11, HĐND phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Kỳ họp thứ IV, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ và xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

"Siêu phường" ở Thanh Hóa có tân Chủ tịch UBND - Ảnh 1.

Ông Lê Bá Hải, tân Chủ tịch UBND "siêu phường" ở Thanh Hóa

Tại kỳ họp, HĐND phường Hạc Thành đã công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa chỉ định ông Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND phường Hạc Thành đã bầu bổ sung ông Lê Bá Hải, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành, giữ chức Chủ tịch UBND phường Hạc Thành khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Nguyễn Văn Hùng đã được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đông Thành.

Cũng trong ngày 4-11, HĐND xã Hoằng Tiến khóa XXI đã tổ chức kỳ họp thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ.

"Siêu phường" ở Thanh Hóa có tân Chủ tịch UBND - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hoằng Hóa tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND xã Lê Xuân Hoàn

Theo đó, điều động, chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030;

Điều động, chỉ định bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ - cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoằng Tiến.

Điều động, chỉ định ông Lê Xuân Hoàn, công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Thiệu Hóa, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 98,9%.

Được biết, sau khi sáp nhập nguyên trạng 11 phường của trung tâm TP Thanh Hóa, gồm: Trường Thi, Phú Sơn, Điện Biên, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Đông Sơn, Đông Hương, Đông Hải, Phú Sơn, Đông Vệ và một phần diện tích phường Đông Thọ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa có dân số 197.142 ngàn người, diện tích khoảng 24,63 km2. Sau khi được hình thành, phường Hạc Thành là đơn vị hành chính cấp phường có đông dân số nhất tỉnh Thanh Hóa và một trong những "siêu phường" có đông dân số ở nước ta.


Tin liên quan

Một tỉnh ở miền Tây có "siêu phường" đông dân nhất nước

Một tỉnh ở miền Tây có "siêu phường" đông dân nhất nước

(NLĐO)- Sau khi sáp nhập, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang sẽ là phường có dân số đông nhất nước.

Bà Dương Kim Trúc phụ trách điều hành “siêu phường” Trảng Dài sau khi chủ tịch bị bắt

(NLĐO)-UBND TP Biên Hòa vừa có quyết định giao người điều hành UBND phường Trảng Dài sau khi ông Nguyễn Thành Dân, Chủ tịch UBND phường bị bắt

6 phường ở Biên Hòa sáp nhập thành “siêu phường” Trấn Biên lớn nhất Đồng Nai

(NLĐO)-6 phường ở TP Biên Hòa sẽ nhập chung, lấy tên mới là phường Trấn Biên với quy mô khoảng 200.000 dân.

