Hoạt động khuyến mãi này là một phần của Tuần lễ Xoài các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 do Central Retail tổ chức từ ngày 22 đến 27-3.

Tại lễ khai mạc chương trình diễn ra sáng 22-3 ở GO! An Lạc (TP HCM), bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail, cho biết đây là năm thứ 2 Central Retail tổ chức Tuần lễ Xoài các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm nay, ngoài việc quảng bá các giống xoài, ban tổ chức còn quảng bá thương hiệu xoài Cát Chu và Cát Hòa Lộc nổi tiếng đến từ vùng Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.



Sự kiện năm nay có sự góp mặt của các Hợp tác xã có sản phẩm Xoài đạt chứng nhận OCOP (HTX Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thới, TP Cao Lãnh; Công ty TNHH Nông sản và Du lịch Thiên Phú), và sản phẩm xoài đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

"Mục tiêu của chương trình là để xây dựng thói quen mùa nào thức nấy, xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản địa phương của Việt Nam để người tiêu dùng biết đến ngày càng nhiều. Từ đó góp phần tạo đầu ra ổn định cho bà con nông dân, hợp tác xã để phát triển sản xuất và phát triển bền vững" – bà Bích Vân nói.

Người tiêu dùng hào hứng mua xoài tại sự kiện

Để đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng cho mặt hàng xoài, dịp này, GO! An Lạc cũng như các siêu thị GO! Big C, Tops Market trên toàn quốc sẽ áp dụng các hình thức khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá đến 40% cho các sản phẩm xoài gồm: xoài keo vàng, xoài cát chu VietGAP, xoài cát chu vàng VietGAP, xoài keo, xoài dài giống Đài Loan VietGAP, xoài cát Hòa Lộc VietGAP đến từ các tỉnh có diện tích trồng xoài lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thành như: An Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang.

Bên cạnh đó, nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cho trái xoài, Central Retail sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng các món ăn, thức uống chế biến từ xoài như: Xoài lắc, bánh Danish xoài, bánh Pudding xoài, trà xoài Hawaii, gỏi xoài tôm thịt xôi xoài ngũ sắc…