Siêu thị lần đầu bán cá lóc nướng ngày vía Thần Tài

Sáng 7-2, các siêu thị Co.opmart khu vực TP HCM, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ đồng loạt bày bán cá lóc quay, cá lóc nướng, mẹt cá lóc quay me ngày vía Thần Tài (mùng Mười tháng Giêng).

Tại Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10, TP HCM), cá lóc quay và cá lóc nướng được bán với giá 82.000 đồng. Cá lóc quay me có giá 108.000 đồng/kg được bày trên mẹt khá bắt mắt.

Chị Hồng Diệu, ngụ quận 5, chọn mua 1 mẹt cá lóc quay me, cho biết gia đình chị năm nào cũng cúng cá lóc, thịt luộc, tôm hoặc cua luộc trong ngày vía Thần Tài để cầu mong một năm làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào.

Món cá lóc quay me mới lạ tại Co.opmart

"Ông bà, cha mẹ cúng thế nào thì mình cúng theo như vậy. Trước đây, tôi mua cá về tự nướng nhưng vài năm trở lại đây người bán nướng sẵn, thậm chí còn bán kèm rau sống, nước chấm, bánh tráng… nên rất tiện" – chị Hồng Diệu nói.

Ghi nhận của phóng viên, bước sang ngày mùng 10 tháng Giêng, các siêu thị đã trở lại nhịp hoạt động bình thường, các nhóm hàng đều được bổ sung phong phú, đa dạng.

Đặc biệt, các siêu thị Co. opmart, Co.opXtra, GO!, Big C, MM Mega Market, Emart, Aeon, Winmart, Bách Hóa Xanh… đã tăng lượng hàng chay lên khoảng 30% so với ngày thường để phục vụ nhu cầu ăn chay đầu năm.

Đại diện Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) cho hay nhóm hàng chay như chao, dầu hào, nước mắm chay, mì chay, tàu hũ ky, bò nướng chay, sườn non chay, chả giò chay, chả giò thủ chay, măng kho đậu hũ chay, xôi chiên phồng, các mặt hàng rau củ quả... tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra tăng mạnh về số lượng.

Trong tháng Giêng, Co.opmart tăng lượng thực phẩm chay lên gấp 30% so với tháng kinh doanh bình thường

Nhiều chương trình khuyến mãi đầu năm cũng được thiết kế riêng cho nhóm hàng chay. Đơn cử, tại Co.opmart, Co.opXtra, các sản phẩm bún, miến, gạo lứt, mì, gia vị chay và rau củ, thực phẩm chay... được giảm từ 10%-30% giá bán.

Tại Emart giảm từ 10-50% cho loạt sản phẩm như trái cây, gia vị…; siêu thị GO!, Big C của Central Retail giảm 30% giá bán các sản phẩm rau củ quả, đậu hũ và một số loại đồ ăn chay...

"Từ trước Tết, chúng tôi đã phối hợp cùng nhà cung cấp chuẩn bị nguồn cung, chính sách giá và chương trình khuyến mãi cho sau Tết. Nhờ vậy, ngay cả với các mặt hàng hàng dễ biến động giá như hàng thực phẩm tươi sống, siêu thị vẫn bảo đảm cung ứng đầy đủ với giá cả ổn định tới tay người tiêu dùng" – đại diện một hệ thống siêu thị thông tin.