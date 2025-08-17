"Siêu ứng dụng" du lịch cho du khách

Điểm nổi bật của Visit Vietnam là khả năng tích hợp các công nghệ tiên tiến. Hệ thống trợ lý du lịch ảo AI Travel Assistant có thể lập kế hoạch và đặt dịch vụ tự động cho du khách. Nền tảng NDAchain.vn giúp xác thực phi tập trung, bảo đảm độ tin cậy và tính minh bạch của thông tin. Các dịch vụ được tích hợp sâu - từ vận chuyển, lưu trú, ẩm thực cho đến các chương trình khách hàng thân thiết toàn quốc.
Bên cạnh đó, cùng với công nghệ blockchain và quy trình bảo mật Tokenization, mọi dữ liệu trên nền tảng sẽ được xác minh và bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Nền tảng này sẽ giúp du khách dễ dàng tìm kiếm, đặt dịch vụ, khám phá văn hóa địa phương; giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng, thiết kế sản phẩm cá nhân hóa. Đồng thời, hỗ trợ cơ quan quản lý hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu thời gian thực. Đây là nền tảng tích hợp thông tin, đánh giá về điểm đến và công cụ đặt dịch vụ du lịch tại Việt Nam, được xem là bước tiến chiến lược cho du lịch số. T.Phượng
