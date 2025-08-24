Sihub: Không gian mở cho đổi mới sáng tạo tại TP HCM

Sự kiện không chỉ là dấu mốc quan trọng trong việc đưa vào vận hành một công trình hạ tầng chiến lược, mà còn là biểu tượng của khát vọng đổi mới sáng tạo và quyết tâm mạnh mẽ của TP HCM trong việc trở thành trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, kỳ vọng Sihub sẽ trở thành không gian mở, điểm tựa tin cậy cho mọi ý tưởng sáng tạo, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm.

Đại biểu trải nghiệm robot tại ngày khánh thành Sihub

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, cho biết tòa nhà được thiết kế như "ngôi nhà chung" của hệ sinh thái khởi nghiệp, nơi ý tưởng được ươm mầm và phát triển thành sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị cho xã hội. "Việc đưa Sihub vào hoạt động là bước đi quan trọng để hiện thực hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết 57 về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, Sihub sẽ góp phần đưa TP HCM vào tốp 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, trở thành bệ phóng cho các dự án đổi mới sáng tạo" - ông Thắng nói.