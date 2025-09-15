Singapore chú trọng giữ trẻ sau giờ học

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhấn mạnh như trên khi phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm chăm sóc học sinh sau giờ học Big Heart (Big Heart Student Care) ngày 14-9.

"Ai lớn lên ở Singapore vào những năm 1970, thậm chí cả thập niên 1980, gần như không có khái niệm chăm sóc học sinh sau giờ học. Chúng tôi phải tự lo liệu và nhanh chóng học cách trở nên độc lập" - ông Lawrence Wong nhớ lại.

Big Heart ra đời vào năm 2015 với sự hợp tác của một số tổ chức tự giúp đỡ cộng đồng của Singapore. Với các trung tâm đặt tại trường học, Big Heart tiếp nhận hơn 17.000 học sinh trong 10 năm qua. Từ những dịch vụ cơ bản ban đầu, Big Heart hiện có nhiều cải tiến như áp dụng phương pháp chơi mà học, triển khai chuyên gia tư vấn giúp học sinh phát triển kỹ năng xã hội - cảm xúc, theo Thủ tướng Lawrence Wong.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm chăm sóc học sinh sau giờ học Big Heart (Big Heart Student Care) ngày 14-9Ảnh: The Straits Times

Tại lễ kỷ niệm, hai sáng kiến mới của Big Heart đã được công bố nhằm giúp trẻ em phát triển trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Sáng kiến đầu tiên mang tên PlayQuest, cung cấp hoạt động khám phá thực hành trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học.

Chương trình thí điểm thứ hai dành cho học sinh cần hỗ trợ nhiều hơn về kỹ năng xã hội hoặc cảm xúc, giúp các em xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Chương trình này được phát triển cùng với Bộ Giáo dục Singapore, trong đó học sinh sẽ được ghép với chuyên gia tư vấn để khám phá sở thích về nghệ thuật, âm nhạc, nhảy múa và thể thao.

Có mặt tại lễ kỷ niệm, bà Tok Shi Shi cho biết hai con trai bà - 10 và 13 tuổi - đều tham gia Big Heart từ những năm tiểu học. "Vợ chồng tôi đều là giáo viên đi làm toàn thời gian nên việc đăng ký cho hai con học tại Big Heart khiến chúng tôi rất yên tâm. Các con được an toàn và học hỏi nhiều điều" - bà Tok chia sẻ với tờ The Straits Times.

Khẳng định không nên xem nhẹ việc chăm sóc học sinh sau giờ học, Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh: "Đó là cơ hội vàng để trẻ rèn luyện nhân cách, kỹ năng xã hội và khám phá những sở thích mới".