Singapore đầu tư cho "tuổi thọ khỏe mạnh"

Singapore vừa phát động một chương trình nghiên cứu trị giá 350 triệu SGD nhằm giải quyết tình trạng suy giảm nhận thức và chức năng thể chất, đồng thời kêu gọi các công ty tư nhân cùng tham gia giải quyết hai thách thức y tế lớn của một xã hội siêu già hóa này. Được phát động hôm 22-5 và dự kiến kéo dài đến năm 2031, chương trình "Tối đa hóa tuổi thọ khỏe mạnh và thành công" tập trung vào sức khỏe não bộ và chức năng thể chất - hai khía cạnh mà người châu Á chịu tác động khác biệt so với người phương Tây.

Chẳng hạn, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho rằng cần hiểu rõ hơn về tiến trình hình thành và tiến triển của chứng sa sút trí tuệ mạch máu - căn bệnh chiếm gần một nửa số ca sa sút trí tuệ ở Singapore, tương đương tỉ lệ cao gấp khoảng 2 lần so với các nước phương Tây. Bộ trưởng Ong cho rằng việc thu hẹp những khoảng trống về tri thức sẽ giúp Singapore phát triển các phương pháp xét nghiệm mới đối với chứng bệnh này, hoặc xây dựng những biện pháp can thiệp mới có thể làm chậm thời điểm khởi phát, sự tiến triển hoặc tác động lâm sàng của bệnh.

Chương trình nghiên cứu mới của Singapore nhằm phát triển các phương pháp và biện pháp can thiệp có thể giúp giảm nguy cơ khởi phát hoặc làm chậm tiến trình suy giảm nhận thức và chức năng thể chất. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Đối với chức năng thể chất, chương trình sẽ áp dụng cách tiếp cận tương tự cho các tình trạng như béo phì kèm teo cơ - hội chứng làm tăng đáng kể nguy cơ suy nhược ở người cao tuổi. Chương trình còn nghiên cứu các yếu tố "xã hội - môi trường" liên quan đến quá trình lão hóa. Các nhà nghiên cứu sẽ xem xét cách tối ưu hóa môi trường sống, hệ thống xã hội và công nghệ y tế số - bao gồm thiết kế nhà ở, khả năng đi bộ trong khu dân cư, không gian cộng đồng và mạng lưới người tình nguyện - nhằm giúp người cao tuổi duy trì sự năng động và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Theo tờ The Straits Times, chương trình trên là một phần của Kế hoạch Nghiên cứu, Đổi mới sáng tạo và Doanh nghiệp 2030 trị giá lên đến 37 tỉ SGD. Bộ trưởng Ong nói thêm rằng doanh nghiệp có thể hợp tác với các nhà nghiên cứu và tổ chức trong nước để xây dựng những ứng dụng thực tiễn cụ thể, khả thi, sau đó thử nghiệm, kiểm chứng và triển khai các sáng kiến của mình trong môi trường chăm sóc sức khỏe thực tế tại Singapore. Mọi tài sản trí tuệ được tạo ra từ các dự án nghiên cứu hợp tác công - tư sẽ thuộc sở hữu chung của cả khu vực nhà nước và tư nhân.