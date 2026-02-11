HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Singapore kỳ vọng về sự bùng nổ đầu tư vào AI

Hoàng Phương

Singapore hôm 10-2 nâng dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 lên mức 2%-4%

 Nền kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi từ làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang duy trì mạnh mẽ.

Theo tờ The Straits Times, mức dự báo tăng trưởng được Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) đưa ra trước đó là từ 1%-3%. 

Cơ quan Doanh nghiệp Singapore, trực thuộc MTI, cũng nâng dự báo đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong năm nay vì triển vọng kinh tế toàn cầu được cải thiện, đặc biệt là nhu cầu liên quan đến AI. Tuần trước, một số tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã công bố kế hoạch đầu tư hơn 660 tỉ USD vào hạ tầng liên quan đến AI trong năm 2026, qua đó bảo đảm nhu cầu đối với phần cứng điện tử như chip bán dẫn - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Singapore.

Giới phân tích cho biết những số liệu được công bố từ đầu năm 2026 đến nay cho thấy triển vọng tích cực nói trên là có cơ sở. Theo đó, họ cũng đã nâng dự báo tăng trưởng của mình. Một số chuyên gia kỳ vọng làn sóng bùng nổ AI kéo dài sẽ giúp nhu cầu đối với hàng điện tử xuất khẩu của Singapore tăng mạnh, nhất là chip bán dẫn, máy chủ và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, hoạt động thương mại tăng mạnh trong khu vực cũng là yếu tố khác giúp thúc đẩy xuất khẩu của Singapore trong năm 2026, nhờ xu hướng các chuỗi cung ứng đang chuyển dịch sang những nước ASEAN.

Singapore kỳ vọng về sự bùng nổ đầu tư vào AI - Ảnh 1.

Cơ quan Doanh nghiệp Singapore nâng dự báo đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này trong năm 2026 Ảnh: The Straits Times

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) gần đây đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 3,3% trong năm 2026, cao hơn so với mức ước tính trước đó là 3,1%. Triển vọng tăng trưởng cũng được nâng lên đối với hầu hết đối tác thương mại chủ chốt của Singapore, trong đó có ASEAN, Trung Quốc, Mỹ, khu vực đồng euro… Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng cho rằng việc AI phát triển nhanh có thể giúp tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2026 cao hơn mức dự báo 0,5% của họ.

Dù vậy, giới chức Singapore cũng chỉ ra một số rủi ro như các biện pháp áp thuế tiếp tục leo thang trở lại hoặc căng thẳng địa chính trị bùng phát. Ngoài ra, nếu chi tiêu vốn toàn cầu cho các lĩnh vực liên quan đến AI đột ngột giảm mạnh, điều này có thể khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động.


