Quốc tế

Singapore phát triển drone an ninh

Anh Thư

Singapore đang có kế hoạch sử dụng drone (máy bay không người lái) trên khắp đảo quốc

Mục tiêu là để truy đuổi tội phạm, ghi nhận hiện trường hỏa hoạn và thực hiện tuần tra định kỳ. 

Đội drone này được điều khiển từ xa, cất cánh từ các trạm lưu trữ dạng hộp. Đội hỗ trợ đặc biệt được kỳ vọng giúp lực lượng chức năng phản ứng nhanh chóng với các sự cố và nắm bắt thông tin chi tiết trước khi tiếp cận hiện trường. Theo tờ The Straits Times, hệ thống nói trên được trưng bày tại một sự kiện diễn ra ở Singapore từ ngày 28 đến 30-4.

Hiện tại, việc triển khai drone cảnh sát mất khoảng 1 giờ do các sĩ quan phải vận chuyển thiết bị đến hiện trường. Với hệ thống mới, drone nặng 40 kg có thể được điều động gần như ngay lập tức khi xảy ra sự cố trong khi cảnh sát hoặc lính cứu hỏa vẫn đang trên đường đến hiện trường. Loại drone mới được trang bị 3 loại camera khác nhau, đồng thời có thể mang theo loa phát thanh và đèn chiếu sáng. Mỗi thiết bị được đặt trong một trạm lưu trữ nặng khoảng 4.000 kg, bao gồm pin dự phòng và các loại camera có thể thay thế khi cần thiết. Cách bố trí này cho phép drone duy trì hoạt động trong thời gian dài.

Singapore phát triển drone an ninh - Ảnh 1.

Mẫu drone an ninh được trưng bày tại một sự kiện ở Singapore hôm 28-4 Ảnh: The STRAITS TIMES

Ông Lee Wing Ho, kỹ sư của Cơ quan Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Nội vụ Singapore, cho biết drone còn được tích hợp công nghệ kết nối 5G tiên tiến. Nhờ đó, hệ thống sẽ không đòi hỏi phải bố trí người điều khiển drone ở nhiều địa điểm khác nhau. Thay vào đó, toàn bộ đội drone có thể được điều khiển bởi một nhóm duy nhất từ một trụ sở cố định.

Mặc dù vậy, loại drone cỡ lớn này không phù hợp với mọi tình huống vì chúng thường bay ở độ cao lớn. Do vậy, cơ quan trên đang nghiên cứu phát triển các phiên bản nhỏ hơn, nặng chưa đến 350 g và được thiết kế bay ở tầm thấp, có thể được đặt trong các hộp gắn trên cột đèn và tường ở khu vực đô thị. Một video trình diễn cho thấy nhiều drone cỡ nhỏ như thế có thể được triển khai trong một vụ cướp giật, theo dõi vị trí nghi phạm và bám đuổi trong khi cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường. Kết hợp với drone kích thước lớn hơn, chúng giúp lực lượng chức năng thu thập thông tin quan trọng nhanh chóng và hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ phá án và cứu người.

