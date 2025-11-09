Sinh viên "bắt sóng" cơ hội nghề nghiệp tại Job Link 2025

Sáng 9-11, hàng ngàn sinh viên đã có mặt tại chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" – JobLink 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM).

Trong hàng trăm đơn vị gửi hơn 15.000 việc làm cần tuyển đến Ban Tổ chức, có 50 gian hàng tuyển dụng trực tiếp tại sự kiện, tập trung ở các lĩnh vực lĩnh vực: tài chính - ngân hàng, giáo dục, sản xuất, bán lẻ, logistics, công nghệ, F&B, dịch vụ vận tải, bất động sản...

Gian hàng của các doanh nghiệp lớn thu hút đông đảo sinh viên đến tìm hiểu, trao đổi và ứng tuyển. Nhiều sinh viên tranh thủ trao đổi, nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn trực tiếp ngay tại chỗ.

Tinh thần cầu tiến và khát khao chinh phục cơ hội nghề nghiệp đã giúp sinh viên ghi điểm trước nhà tuyển dụng tại sự kiện Job Link 2025.