Sinh viên Đại học Xây dựng tìm hiểu mô hình đào tạo thực chiến tại Tập đoàn Đèo Cả

152 sinh viên K70 cùng các cán bộ, giảng viên Khoa Cầu đường (Đại học Xây dựng Hà Nội) đã tham gia chương trình tham quan thực tế tại các công trình dự án trọng điểm phía Đông Bắc của Tập đoàn Đèo Cả gồm cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh và tìm hiểu các chương trình đào tạo thực chiến tại Tập đoàn.

Đoàn sinh viên tham quan sa bàn đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Trong khuôn khổ chương trình, các sinh viên năm nhất Khoa Cầu đường (Đại học Xây dựng Hà Nội) đã được định hướng nghề nghiệp, tìm hiểu cơ hội việc làm và trực tiếp trải nghiệm môi trường làm việc tại các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm do Tập đoàn Đèo Cả đầu tư và triển khai tại khu vực Đông Bắc.

Tại trạm thu phí Km104 thuộc cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoàn được trực tiếp quan sát quy trình quản lý vận hành tuyến cao tốc hiện đại đi qua hai tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn.

Những bài học không có trong giáo trình

Không khí trao đổi giữa sinh viên và cán bộ quản lý vận hành diễn ra sôi nổi. Nhiều câu hỏi chuyên môn được đặt ra xoay quanh công nghệ quản lý vận hành, hệ thống thu phí không dừng và tổ chức giao thông trên cao tốc.

Trực tiếp trải nghiệm sức nóng gay gắt trên công trường dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, đoàn sinh viên đã được ông Lương Văn Hiệp - Tổng Giám đốc Doanh nghiệp dự án, chia sẻ những bài học thực tế về công tác tổ chức thi công trên tuyến cao tốc đi qua địa hình miền núi phức tạp.

Đại diện Doanh nghiệp dự án cũng giới thiệu nhanh về các giải pháp xử lý điều kiện địa chất khó, tác động của thời tiết cực đoan, thủy văn cũng như những kinh nghiệm trong công tác khảo sát, thiết kế và tổ chức thi công công trình giao thông quy mô lớn.

Ông Lương Văn Hiệp – Tổng Giám đốc Doanh nghiệp dự án Hữu Nghị - Chi Lăng chia sẻ tại chương trình

Đây cũng là dịp để các sinh viên hiểu rõ hơn về áp lực, trách nhiệm cũng như giá trị nghề nghiệp của những người làm hạ tầng giao thông.

Theo ông Lương Văn Hiệp, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng là công trình nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm thúc đẩy kết nối giao thương khu vực Đông Bắc. Ngày 19-5 vừa qua, dự án đã ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành để thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km, từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03, kết nối với Quốc lộ 4B, thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với sinh viên tại hiện trường, đại diện doanh nghiệp dự án nói: "Đây là một nghề vất vả, nhưng cũng rất ý nghĩa, khi được trực tiếp kiến tạo những công trình làm thay đổi bộ mặt đất nước, thay đổi cuộc sống của người dân".

Chuẩn bị hành trang nghề nghiệp ngay từ hôm nay

Tiếp tục di chuyển tới Ban Điều hành hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh, đoàn sinh viên được giới thiệu về cơ sở vật chất, mô hình tổ chức tại Ban Điều hành hai dự án, đồng thời tìm hiểu tổng quan về các công trình cao tốc trọng điểm đang được Tập đoàn Đèo Cả triển khai tại Lạng Sơn và Cao Bằng.

Chia sẻ tại chương trình hướng nghiệp, đại diện Ban Nhân sự cho biết với khối lượng công việc ngày càng lớn mà doanh nghiệp đã, đang và dự kiến triển khai trong giai đoạn tới, quy mô lao động của Tập đoàn Đèo Cả dự kiến tăng từ khoảng 10.000 người trong năm 2026 lên hơn 20.000 người vào năm 2035, tương đương tốc độ tăng trưởng nhân sự bình quân từ 10 – 20% mỗi năm. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng sẽ trải rộng trên nhiều lĩnh vực, trên khắp cả nước, tập trung mạnh vào các nhóm chính gồm: thi công – xây lắp; quản lý vận hành; tư vấn thiết kế; khối văn phòng và quản trị.

Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Huy trao tặng cuốn sách "Dấu chân Đèo Cả" cho sinh viên tham gia chương trình

Đáng chú ý, Tập đoàn Đèo Cả đang sở hữu 2 trung tâm đào tạo, huấn luyện thực hành cùng 1 Viện Nghiên cứu – Đào tạo, phục vụ đào tạo phát triển nhân sự hệ thống.

Trả lời câu hỏi của sinh viên về các chương trình đào tạo tại doanh nghiệp, Ban Nhân sự cho biết các sinh viên đáp ứng các điều kiện có thể đăng ký các khóa kiến tập, thực tập tại Đèo Cả hoặc tham gia chương trình "Học kỳ doanh nghiệp" – mô hình đào tạo thực chiến đang được Tập đoàn triển khai tại nhiều dự án trọng điểm trên cả nước. Khi tham gia các chương trình trên, sinh viên được hưởng các chế độ hỗ trợ, phụ cấp và điều kiện sinh hoạt theo quy định của Tập đoàn.

Tại phần giao lưu với các cán bộ, kỹ sư của Tập đoàn Đèo Cả, sinh viên đã đặt câu hỏi về quy trình triển khai các dự án cao tốc quy mô lớn.

Cũng tại buổi chia sẻ, ông Phạm Duy Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết hiện Tập đoàn đang phối hợp với nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước để triển khai chương trình đào tạo kỹ sư thực chiến dành cho sinh viên năm cuối. Theo mô hình này, sinh viên vừa thực hiện đồ án tốt nghiệp, vừa trực tiếp tham gia công việc thực tế tại các dự án của Tập đoàn.

Đại diện cho nhóm sinh viên đang tham gia chương trình "Học kỳ Doanh nghiệp" tại dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh, bạn Trần Trọng Kiên – sinh viên năm 4 Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, cho biết khi tham gia chương trình, sinh viên được trải nghiệm đầy đủ các khâu từ thiết kế, thi công hiện trường đến xử lý hồ sơ nội nghiệp. "Tại đây, chúng em được Tập đoàn hỗ trợ chi phí ăn ở, phụ cấp công việc và đặc biệt là được các anh kỹ sư đi trước hướng dẫn tận tình", Kiên chia sẻ.

Chia sẻ với đoàn, ông Nguyễn Quang Huy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả khẳng định chuyến tham quan này một mặt giúp các bạn sinh viên hiểu hơn về nghề nghiệp tương lai. Mặt khác, các bạn sẽ có cái nhìn trực quan hơn về áp lực và trách nhiệm của người làm hạ tầng giao thông, từ đó chuẩn bị hành trang nghề nghiệp ngay từ hôm nay.

Đại diện Khoa Cầu đường, ông Cù Việt Hưng – Trưởng khoa, gửi lời cảm ơn Tập đoàn Đèo Cả đã đón tiếp hơn 150 sinh viên năm nhất K70 đến tham quan thực tế tại dự án. Theo ông Hưng, thế hệ sinh viên hôm nay đang nắm trong tay cơ hội lớn để đóng góp cho sự phát triển hạ tầng đất nước. "Xã hội đang kỳ vọng vào đóng góp của thế hệ trẻ. Mong các bạn cố gắng học tập, sớm nắm bắt cơ hội nghề nghiệp để cùng doanh nghiệp làm thay đổi diện mạo đất nước", thầy Hưng nhắn nhủ.



