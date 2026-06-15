Sinh viên kể chuyện hành trình vượt qua giới hạn bản thân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Sau bục giảng

Sinh viên kể chuyện hành trình vượt qua giới hạn bản thân

Vân Nhi

(NLĐO) - Chương trình mong muốn lan tỏa thông điệp về lòng dũng cảm, sự trưởng thành và niềm tin vào giá trị riêng của mỗi người.

Tối 14-6, chương trình nghệ thuật “Kén” với thông điệp “Rực rỡ hay không là do…” được sinh viên ngành truyền thông và tổ chức sự kiện - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TPHCM thực hiện, đã nhắn gửi về một thông điệp hành trình vượt qua giới hạn bản thân. 

Sinh viên FPT Polytechnic kể chuyện chạm tới sự rực rỡ - Ảnh 1.
Sinh viên FPT Polytechnic kể chuyện chạm tới sự rực rỡ - Ảnh 2.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, góp phần truyền tải thông điệp về hành trình vượt qua giới hạn bản thân

Giữa nhiều dự án tốt nghiệp thiên về giải trí và xu hướng thị trường, “Kén” lựa chọn khai thác chiều sâu cảm xúc cùng những lát cắt tâm lý của người trẻ trong hành trình trưởng thành. 

Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc kén, chương trình đặt ra câu hỏi về việc vượt qua nỗi sợ hãi và những giới hạn do chính bản thân tạo nên để bước tới phiên bản tốt hơn của mình.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ở các lĩnh vực ca hát, diễn xuất và biểu diễn. Điểm đặc biệt của dự án là được triển khai theo mô hình sản xuất kép, kết hợp biểu diễn sân khấu trực tiếp với ghi hình và sản xuất sản phẩm công chiếu sau sự kiện.

Sinh viên FPT Polytechnic kể chuyện chạm tới sự rực rỡ - Ảnh 3.
Sinh viên FPT Polytechnic kể chuyện chạm tới sự rực rỡ - Ảnh 4.

Hơn 300 khán giả tham dự sự kiện

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, “Kén” còn hướng đến giá trị cộng đồng khi toàn bộ doanh thu từ vé sẽ được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua quỹ “Ước mơ cho em”.

Nguyễn Triệu Mẫn, Trưởng Ban tổ chức, cho biết nhiều người trẻ hiện nay đang đối mặt với áp lực học tập, công việc và những kỳ vọng vô hình từ xã hội. 

“Chúng em tin rằng sự rực rỡ không nằm ở việc trở thành ai đó hoàn hảo mà là khoảnh khắc dám bước ra khỏi chiếc kén an toàn để sống trọn vẹn với điều mình lựa chọn” - Mẫn chia sẻ.

Sinh viên FPT Polytechnic kể chuyện chạm tới sự rực rỡ - Ảnh 5.

Ông Trần Vân Nam, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ FPT Polytechnic, chia sẻ về hành trình trưởng thành và tinh thần vượt qua giới hạn của người trẻ.

Đánh giá về ý nghĩa của việc sinh viên tự tổ chức một chương trình quy mô lớn, ông Trần Vân Nam, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ FPT Polytechnic, Giám đốc cơ sở đào tạo FPT Polytechnic TPHCM, cho rằng đây là cách hiện thực hóa triết lý “Thực học - Thực nghiệp” của nhà trường.

“Sinh viên không chỉ làm bài kiểm tra trên giấy mà trực tiếp lên ý tưởng, xây dựng và vận hành một chương trình thực tế, qua đó rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và bản lĩnh trước những thử thách của cuộc sống” - ông Nam nhấn mạnh.

Sinh viên FPT Polytechnic kể chuyện chạm tới sự rực rỡ - Ảnh 6.
Sinh viên FPT Polytechnic kể chuyện chạm tới sự rực rỡ - Ảnh 7.
Sinh viên FPT Polytechnic kể chuyện chạm tới sự rực rỡ - Ảnh 8.

Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, góp phần truyền tải trọn vẹn thông điệp của chương trình

Cũng theo ông Nam, trong bối cảnh xã hội có lượng thông tin rất lớn, người trẻ cần trang bị kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và khả năng chọn lọc những giá trị đúng đắn. Tình yêu thương, lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm cùng sự nhiệt huyết là những hành trang quan trọng để mỗi người tìm được con đường riêng của mình.

ThS Nguyễn Trường Giang, giảng viên hướng dẫn dự án, đánh giá cao sự kiên trì của các sinh viên trong quá trình thực hiện. Dù còn nhiều khó khăn, các bạn đã giữ được tinh thần học hỏi, sự sáng tạo và quyết tâm theo đuổi ý tưởng mà mình ấp ủ trong thời gian dài để đưa ‘Kén’ đến với khán giả.

Sinh viên FPT Polytechnic kể chuyện chạm tới sự rực rỡ - Ảnh 9.

ThS Nguyễn Trường Giang, giảng viên hướng dẫn dự án, chia sẻ về hành trình đồng hành cùng sinh viên

Tiết mục "Trọn vẹn chính mình" được 8 thành viên nhóm Cánh thể hiện trên sân khấu "Kén"

Với hơn 300 khán giả tham dự, “Kén” không chỉ là dự án tốt nghiệp mà còn là không gian để người trẻ nhìn lại hành trình trưởng thành của mình. Chương trình mong muốn lan tỏa thông điệp về lòng dũng cảm, sự trưởng thành và niềm tin vào giá trị riêng của mỗi người.

“Kén” cũng góp phần khắc họa hình ảnh sinh viên FPT Polytechnic năng động, sáng tạo, dám biến ý tưởng thành những dự án nghệ thuật mang giá trị cho cộng đồng.

Tin liên quan

Những hình ảnh đẹp của sinh viên tình nguyện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Những hình ảnh đẹp của sinh viên tình nguyện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(NLĐO) - Từ những lời động viên đến các tình huống hỗ trợ khẩn cấp, sinh viên tình nguyện đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong mùa thi 2026.

Cuộc thi viết "Trang sách và Mái trường": Giải đặc biệt lên đến 100 triệu đồng

(NLĐO) - Các tác phẩm xuất sắc sẽ được trao giải và có cơ hội biên tập, xuất bản thành sách hoặc tuyển tập phục vụ đông đảo bạn đọc.

Những món quà nhỏ, hành động đẹp ấm lòng sĩ tử

(NLĐO) - Không chỉ có sinh viên tình nguyện "đội nắng" hỗ trợ thí sinh, nhiều học sinh lớp 10, 11 cũng dành thời gian nghỉ hè để gửi gắm nhiều điều ý nghĩa.

truyền thông Chương trình nghệ thuật tổ chức sự kiện sinh viên kỹ năng nghề nghiệp Trường CĐ FPT Polytechnic TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo