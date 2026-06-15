Sinh viên kể chuyện hành trình vượt qua giới hạn bản thân

Tối 14-6, chương trình nghệ thuật “Kén” với thông điệp “Rực rỡ hay không là do…” được sinh viên ngành truyền thông và tổ chức sự kiện - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TPHCM thực hiện, đã nhắn gửi về một thông điệp hành trình vượt qua giới hạn bản thân.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, góp phần truyền tải thông điệp về hành trình vượt qua giới hạn bản thân

Giữa nhiều dự án tốt nghiệp thiên về giải trí và xu hướng thị trường, “Kén” lựa chọn khai thác chiều sâu cảm xúc cùng những lát cắt tâm lý của người trẻ trong hành trình trưởng thành.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc kén, chương trình đặt ra câu hỏi về việc vượt qua nỗi sợ hãi và những giới hạn do chính bản thân tạo nên để bước tới phiên bản tốt hơn của mình.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ở các lĩnh vực ca hát, diễn xuất và biểu diễn. Điểm đặc biệt của dự án là được triển khai theo mô hình sản xuất kép, kết hợp biểu diễn sân khấu trực tiếp với ghi hình và sản xuất sản phẩm công chiếu sau sự kiện.

Hơn 300 khán giả tham dự sự kiện

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, “Kén” còn hướng đến giá trị cộng đồng khi toàn bộ doanh thu từ vé sẽ được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua quỹ “Ước mơ cho em”.

Nguyễn Triệu Mẫn, Trưởng Ban tổ chức, cho biết nhiều người trẻ hiện nay đang đối mặt với áp lực học tập, công việc và những kỳ vọng vô hình từ xã hội.

“Chúng em tin rằng sự rực rỡ không nằm ở việc trở thành ai đó hoàn hảo mà là khoảnh khắc dám bước ra khỏi chiếc kén an toàn để sống trọn vẹn với điều mình lựa chọn” - Mẫn chia sẻ.

Ông Trần Vân Nam, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ FPT Polytechnic, chia sẻ về hành trình trưởng thành và tinh thần vượt qua giới hạn của người trẻ.

Đánh giá về ý nghĩa của việc sinh viên tự tổ chức một chương trình quy mô lớn, ông Trần Vân Nam, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ FPT Polytechnic, Giám đốc cơ sở đào tạo FPT Polytechnic TPHCM, cho rằng đây là cách hiện thực hóa triết lý “Thực học - Thực nghiệp” của nhà trường.

“Sinh viên không chỉ làm bài kiểm tra trên giấy mà trực tiếp lên ý tưởng, xây dựng và vận hành một chương trình thực tế, qua đó rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và bản lĩnh trước những thử thách của cuộc sống” - ông Nam nhấn mạnh.

Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, góp phần truyền tải trọn vẹn thông điệp của chương trình

Cũng theo ông Nam, trong bối cảnh xã hội có lượng thông tin rất lớn, người trẻ cần trang bị kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và khả năng chọn lọc những giá trị đúng đắn. Tình yêu thương, lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm cùng sự nhiệt huyết là những hành trang quan trọng để mỗi người tìm được con đường riêng của mình.

ThS Nguyễn Trường Giang, giảng viên hướng dẫn dự án, đánh giá cao sự kiên trì của các sinh viên trong quá trình thực hiện. Dù còn nhiều khó khăn, các bạn đã giữ được tinh thần học hỏi, sự sáng tạo và quyết tâm theo đuổi ý tưởng mà mình ấp ủ trong thời gian dài để đưa ‘Kén’ đến với khán giả.

ThS Nguyễn Trường Giang, giảng viên hướng dẫn dự án, chia sẻ về hành trình đồng hành cùng sinh viên

Tiết mục "Trọn vẹn chính mình" được 8 thành viên nhóm Cánh thể hiện trên sân khấu "Kén"

Với hơn 300 khán giả tham dự, “Kén” không chỉ là dự án tốt nghiệp mà còn là không gian để người trẻ nhìn lại hành trình trưởng thành của mình. Chương trình mong muốn lan tỏa thông điệp về lòng dũng cảm, sự trưởng thành và niềm tin vào giá trị riêng của mỗi người.

“Kén” cũng góp phần khắc họa hình ảnh sinh viên FPT Polytechnic năng động, sáng tạo, dám biến ý tưởng thành những dự án nghệ thuật mang giá trị cho cộng đồng.