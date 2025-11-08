Sinh viên Lào, Campuchia cùng gia đình Việt dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Ngày 8-11, LĐLĐ TP HCM phối hợp với Hội LHPN TP tổ chức chương trình đồng hành "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP HCM" năm 2025 với chủ đề "Hành trình hữu nghị - Tiếp nối truyền thống". Chương trình có sự tham gia của khoảng 80 gia đình Việt cùng các sinh viên Lào, Campuchia.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Trong hành trình đầy ý nghĩa này, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TP HCM).

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Trước tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, đại biểu cùng các gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia đã thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sinh viên Lào cùng gia đình Việt chụp hình lưu niệm tại tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Sau đó, đoàn tham quan Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, nghe giới thiệu về tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng, sự kiên trung, bất khuất của người nữ Anh hùng Võ Thị Sáu.

Sinh viên Lào, Campuchia cùng gia đình Việt tham quan Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Cũng trong chuyến đi, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Đền Liệt sĩ căn cứ Minh Đạm (Khu Di tích lịch sử Minh Đạm, xã Phước Hải, TP HCM). Tại đây, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Liệt sĩ căn cứ Minh Đạm