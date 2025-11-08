HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Sinh viên Lào, Campuchia cùng gia đình Việt dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Thanh Nga

(NLĐO) - Chương trình đã giới thiệu cho sinh viên Lào, Campuchia về truyền thống cách mạng; hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng.

Ngày 8-11, LĐLĐ TP HCM phối hợp với Hội LHPN TP tổ chức chương trình đồng hành "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP HCM" năm 2025 với chủ đề "Hành trình hữu nghị - Tiếp nối truyền thống". Chương trình có sự tham gia của khoảng 80 gia đình Việt cùng các sinh viên Lào, Campuchia.

Sinh viên Lào, Campuchia cùng gia đình Việt dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Trong hành trình đầy ý nghĩa này, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TP HCM).

Sinh viên Lào, Campuchia cùng gia đình Việt dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - Ảnh 2.

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Trước tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, đại biểu cùng các gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia đã thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sinh viên Lào, Campuchia cùng gia đình Việt dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - Ảnh 3.

Sinh viên Lào cùng gia đình Việt chụp hình lưu niệm tại tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Sau đó, đoàn tham quan Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, nghe giới thiệu về tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng, sự kiên trung, bất khuất của người nữ Anh hùng Võ Thị Sáu.

Sinh viên Lào, Campuchia cùng gia đình Việt dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - Ảnh 4.

Sinh viên Lào, Campuchia cùng gia đình Việt tham quan Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Cũng trong chuyến đi, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Đền Liệt sĩ căn cứ Minh Đạm (Khu Di tích lịch sử Minh Đạm, xã Phước Hải, TP HCM). Tại đây, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sinh viên Lào, Campuchia cùng gia đình Việt dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - Ảnh 5.

Đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Liệt sĩ căn cứ Minh Đạm

Chương trình đồng hành "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP HCM" nhằm góp phần cùng hệ thống chính trị - xã hội Thành phố, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia phát triển toàn diện, bền vững.

Đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu trong sinh viên Lào, Campuchia về truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam; hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng.

