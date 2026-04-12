Sinlaku trở thành siêu bão, mạnh nhất thế giới từ đầu năm đến hiện tại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sinlaku trở thành siêu bão, mạnh nhất thế giới từ đầu năm đến hiện tại

Thùy Linh

(NLĐO) - Tối 12-4, Sinlaku đã đạt cấp siêu bão, trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm 2026 đến nay

Với cấp siêu bão, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sức gió vùng tâm siêu bão Sinlaku đã tăng lên 105 kts (hải lý/giờ), tương đương cấp 16, giật trên cấp 17.

Siêu bão Sinlaku 2026 mạnh nhất thế giới và những diễn biến bất ngờ - Ảnh 1.

Sinlaku mạnh lên thành siêu bão

Đây là cơn bão đầu tiên trong năm 2026 đạt cường độ này, đồng thời là lần đầu xuất hiện trong tháng 4 kể từ bão Surigae (2021), và chỉ là lần thứ ba kể từ năm 1977.

Dự báo đường đi của siêu bão Sinlaku

Hiện tại, Sinlaku cũng là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2026, với áp suất trung tâm 920 hPa (tính đến thời điểm hiện tại), vượt qua bão Maila ở khu vực Úc (924 hPa).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây sẽ là siêu bão đầu tiên hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão lũ năm nay và là một trong số rất ít cơn siêu bão xuất hiện ngay trong tháng 4.

Theo các chuyên gia, cường độ của siêu bão Sinlaku mạnh nhất vào khoảng cấp 16-17, giật trên cấp 17; sau khi mạnh lên thành siêu bão, siêu bão Sinlaku sẽ đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, sau đó nhiều khả năng sẽ tiếp tục đổi hướng một lần nữa thành hướng Bắc Đông Bắc vào khoảng ngày 16 đến 17-4 và di chuyển tới vùng biển phía Đông của Nhật Bản và cường độ sẽ giảm cấp dần.

Hiện tại, các dự báo bão đều cho thấy bão Sinlaku sẽ không có khả năng đi vào khu vực Biển Đông. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão đầu mùa này.

Năm 2026, các chuyên gia dự báo hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ tháng 3 đến tháng 7-2026 có khả năng ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 8 đến tháng 12-2026, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới có thể thấp hơn trung bình (trung bình nhiều năm trên Biển Đông khoảng 9,6 cơn, trong đó khoảng 3,8 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta).

Tuy nhiên, trong điều kiện nền nhiệt mặt nước biển cao và ENSO nghiêng nóng, cần đặc biệt đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh, diễn biến nhanh, quỹ đạo phức tạp và mức độ rủi ro cao.

Tin liên quan

Bão Sinlaku dự báo mạnh lên cấp "siêu bão", có vào Biển Đông?

Bão Sinlaku dự báo mạnh lên cấp "siêu bão", có vào Biển Đông?

(NLĐO) - Dự báo bão Sinlaku hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang tiếp tục mạnh lên, có thể đạt cấp siêu bão.

Bản tin sáng 10-11: Cuồng phong siêu bão Phượng Hoàng thần tốc tiến vào đất liền Philippines

(NLĐO) - Cuồng phong siêu bão Phượng Hoàng thần tốc tiến vào đất liền Philippines; 3 người sống sót thần kỳ trên biển: Họ đã thoát khỏi tử thần như thế nào?...

Fung Wong sắp mạnh lên cấp siêu bão, bất thường thế nào?

(NLĐO) - Bão Fung Wong dự báo di chuyển lên phía Bắc và đi ra ngoài, thay vì di chuyển hướng Tây hoặc Tây Tây Nam và đổ bộ vào các tỉnh phía Nam miền Trung.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo