Sinner hạ Alcaraz, "giật" top 1 và thành người thứ 2 trong lịch sử có kỷ lục không tưởng

Trận chung kết Monte Carlo 2026 diễn ra hấp dẫn khi hai tay vợt số 1 và 2 thế giới, Alcaraz và Sinner, nhập cuộc thận trọng nhưng vẫn duy trì chất lượng chuyên môn cao. Sau 2 giờ 15 phút thi đấu, Sinner đánh bại Alcaraz trong hai set để đăng quang thuyết phục.

Chiến thắng này giúp tay vợt người Ý trở thành người thứ hai trong lịch sử giành trọn bộ Sunshine Double và vô địch Monte Carlo trong cùng một mùa giải kể từ khi hệ thống Masters 1000 ra đời, sau Djokovic năm 2015.

Trong set đấu đầu tiên, cả hai liên tục giằng co trong và phải phân định bằng tie-break. Ở thời điểm quyết định, Alcaraz mắc lỗi kép, giúp Sinner thắng 7-6.

Bước sang set hai, kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại trong những game đầu khi hai tay vợt bám đuổi sát sao.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở giai đoạn cuối khi Sinner tận dụng tốt những pha đánh hỏng của đối thủ để giành break quan trọng. Tay vợt người Ý còn giữ vững lợi thế giao bóng, khép lại trận đấu với tỉ số 6-3.

Ngược lại, Alcaraz dù thi đấu nỗ lực nhưng thiếu sự chính xác ở các thời điểm quyết định, đặc biệt là loạt tie-break set đầu và những sai sót ở set hai.

Hạ đẹp Alcaraz, Sinner đăng quang chức vô địch Monte Carlo, và tiếp tục khẳng định phong độ ổn định của anh trong mùa giải năm nay, sau những thành công ở hệ thống ATP Masters 1000.