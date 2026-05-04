Sir Alex Ferguson nhập viện trước đại chiến Man United – Liverpool

Theo các nguồn tin từ Anh, cựu chiến lược gia 84 tuổi Alex Ferguson được đưa tới cơ sở y tế hơn một giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Đây được cho là biện pháp mang tính phòng ngừa, khi ông vẫn tỉnh táo và không có dấu hiệu nguy hiểm. Giới thạo tin kỳ vọng Ferguson sẽ sớm được xuất viện sau khi hoàn tất các động tác kiểm tra cần thiết.

Sir Alex Ferguson phải nhập viện trước trận Man United - Liverpool

Thông tin này nhanh chóng khiến người hâm mộ lo lắng, nhất là khi Sir Alex Ferguson từng trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng vào năm 2018. Khi đó, ông bị xuất huyết não và phải phẫu thuật khẩn cấp. Trong bộ phim tài liệu Never Give In, ông tiết lộ tỷ lệ sống sót khi ấy chỉ khoảng 20%, cho thấy mức độ nguy hiểm của tình trạng sức khỏe thời điểm đó.

Các nguồn tin mới nhất khẳng định chưa có dấu hiệu nào cho thấy lần nhập viện này liên quan đến sự cố năm 2018. Tình trạng của cựu HLV Man United hiện được đánh giá là ổn định. Sir Alex Ferguson luôn là gương mặt quen thuộc tại Old Trafford dù đã nghỉ huấn luyện từ năm 2013. Ông thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội bóng từ khu vực khán đài VIP và duy trì ảnh hưởng lớn trong nội bộ CLB.

Kênh talkSPORT đưa tin cựu HLV Ferguson phải nhập viện

Trong hơn 26 năm dẫn dắt Man United, Ferguson đã xây dựng nên một trong những đế chế vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, với 13 chức vô địch quốc gia, 2 danh hiệu Champions League cùng tổng cộng 38 danh hiệu lớn nhỏ.

Những năm gần đây, cuộc sống của ông có nhiều biến động, trong đó có sự ra đi của người vợ Cathy vào năm 2023. Dù vậy, Ferguson vẫn giữ mối liên kết đặc biệt với Man United và luôn nhận được sự kính trọng từ người hâm mộ.

Sự cố sức khỏe lần này một lần nữa khiến giới mộ điệu hướng về "ông già gân" của bóng đá Anh, người từng vượt qua nghịch cảnh để trở thành biểu tượng bất tử tại Old Trafford.