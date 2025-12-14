Smartphone 5G tích hợp NFC, pin dùng cả ngày

Hãng Xiaomi vừa bổ sung phiên bản REDMI 15 5G tích hợp phương thức (giao tiếp không dây tầm ngắn) NFC và thời lượng pin bền bỉ đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí cho giới trẻ.

REDMI 15 5G được trang bị viên pin với dung lượng lên đến 7000mAh. Công nghệ Silicon Carbon giúp nâng cao mật độ năng lượng và cải thiện độ bền so với các loại pin truyền thống. Nhờ dung lượng lớn, thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hơn 2 ngày liên tục, đáp ứng nhiều tác vụ từ học tập, làm việc cho đến xem phim và giải trí. Ngay cả khi pin chỉ còn 1%, thiết bị vẫn duy trì chế độ chờ đến 7,5 giờ và đủ để thực hiện và nhận cuộc gọi trong 59 phút. Bên cạnh viên pin dung lượng lớn, REDMI 15 5G được trang bị công nghệ sạc nhanh 33W và Smart Charging Engine 2.0, vừa tối ưu thời gian sạc vừa cho khả năng điều chỉnh quá trình sạc thông minh dựa trên thói quen sử dụng để bảo vệ tuổi thọ pin. REDMI 15 5G còn hỗ trợ tính năng sạc ngược 18W, giúp thiết bị đóng vai trò như một pin sạc dự phòng tiện lợi cho các thiết bị khác.

REDMI 15 5G được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s Gen 3, mang lại hiệu năng sử dụng ổn định, đáp ứng các tác vụ từ lướt web, giải trí đến học tập và xử lý công việc. Thiết bị còn được tích hợp NFC, mở ra tiện ích thanh toán không chạm và xác thực thông tin định danh cá nhân. REDMI 15 5G có mức giá 5 triệu đồng.