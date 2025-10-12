HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Smartphone giá rẻ, pin dùng cả ngày

T.Phượng

OPPO Việt Nam vừa giới thiệu smartphone OPPO A6 Pro Series tại thị trường Việt Nam.

Dòng sản phẩm này nổi bật với dung lượng pin lớn - lên đến 7.000 mAh (cho phiên bản 4G) và 6.500 mAh (cho phiên bản 5G), đi kèm công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC 80W, khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP66/IP68/IP69 cùng chứng nhận độ bền chuẩn quân đội giúp người dùng có thể sử dụng cả ngày mà không lo hết pin. OPPO A6 Pro Series có thể phát video YouTube HD liên tục trong 20 giờ, đàm thoại liên tục hơn 58 giờ và gọi thoại WhatsApp tới 27 giờ, bảo đảm thời lượng sử dụng luôn dư dả suốt cả ngày. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66/IP68/IP69 đem đến khả năng chống lại nhiều loại chất lỏng, đồng thời ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn trong môi trường khắc nghiệt. Bên cạnh đó, OPPO A6 Pro còn sở hữu màn hình AMOLED 120Hz và được tối ưu hiệu năng bởi thuật toán Trinity Engine trên hệ điều hành ColorOS 15 nhằm bảo đảm mọi tác vụ từ làm việc, giải trí đến chơi game đều mượt mà, nhanh chóng. OPPO A6 Pro Series có giá khởi điểm là 7,49 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

