Số ca COVID-19 tăng, một số nước châu Á trấn an

Theo Bộ Y tế công cộng Thái Lan, tính từ đầu năm đến nay, đã có 41.197 ca mắc được xác nhận và 15 ca tử vong do COVID-19.

Mặc dù COVID-19 hiện đã được phân loại là bệnh đặc hữu tại Thái Lan, giới chức y tế vẫn cảnh báo rằng các đợt bùng phát lẻ tẻ vẫn có thể xảy ra, đặc biệt là trong mùa mưa và thời điểm các trường học mở cửa trở lại. Công chúng được kêu gọi tiếp tục tuân thủ các biện pháp y tế cơ bản nhằm giảm nguy cơ lây lan trong các không gian đông đúc hoặc kín. Mặt khác, theo tờ Bangkok Post, Bộ trưởng Y tế công cộng Somsak Thepsutin kêu gọi người dân không hoảng loạn trước lo ngại về sự tái bùng phát COVID-19 và nhấn mạnh virus nhìn chung chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ. Tương tự, một số chuyên gia cho rằng các biến thể mới lây nhiễm nhanh hơn nhưng có triệu chứng nhẹ hơn và có thể được điều trị tương tự như các bệnh đường hô hấp khác.

Học sinh được kiểm tra trước khi vào lớp tại Thái Lan Ảnh: BANGKOK POST

Tại Trung Quốc, các chuyên gia y tế cũng trấn an người dân rằng dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát dù tỉ lệ ca dương tính tăng tại các phòng khám ngoại trú. Theo số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc công bố mới đây, trong giai đoạn từ ngày 31-3 đến 4-5, tỉ lệ ca dương tính với COVID-19 trong số các ca có triệu chứng giống cúm tại các khoa ngoại trú và cấp cứu đã tăng từ 7,5% lên 16,2%. Bất chấp số ca bệnh tăng nhẹ, các bác sĩ nhấn mạnh rằng đây chỉ là biến động bình thường. Theo họ, đợt lây nhiễm COVID-19 lần này không khác gì các đợt trước khi có rất ít bệnh nhân nặng cần nhập viện. Dù vậy, họ nhắc nhở mọi người vẫn nên thận trọng bởi bệnh có thể gây tử vong, đặc biệt là đối với người cao tuổi và những người có bệnh nền.

Giới chức y tế Singapore cũng đang theo dõi sự gia tăng gần đây của các ca mắc COVID-19. Theo thống kê, nước này ghi nhận 14.200 ca COVID-19 trong tuần từ ngày 27-4 đến 3-5, tăng so với 11.100 ca trong tuần trước đó. Các bác sĩ cho biết một lý do chính dẫn đến sự gia tăng này là miễn dịch suy giảm khi tỉ lệ tiêm mũi vắc-xin tăng cường giảm xuống. Theo kênh Channel NewsAsia, nhà chức trách đã trấn an người dân rằng các bệnh viện hiện có khả năng đối phó sự gia tăng số ca mắc COVID-19. Ngoài ra, Bộ Y tế (MOH) và Cơ quan Quản lý bệnh truyền nhiễm (CDA) hôm 13-5 khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy các biến thể đang lưu hành trong nước có khả năng lây nhiễm cao hơn hoặc gây ra bệnh nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước đó.