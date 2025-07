Một nghiên cứu mới từ Ủy ban Lancet về giải quyết gánh nặng ung thư biểu mô tế bào gan toàn cầu cảnh báo số ca mắc ung thư gan trên thế giới có thể tăng từ 870.000 lên 1,52 triệu ca mỗi năm vào năm 2050.



Đó là một tin rất xấu, bởi ung thư gan là một trong những loại ung thư "sát thủ" nhất, thường bị phát hiện ở giai đoạn muộn, khả năng sống sót thấp.

Số ca mắc ung thư gan có thể tăng trên toàn cầu - Ảnh minh họa: ĐẠI HỌC YALE

Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), ung thư gan là loại ung thư có số ca mắc nhiều thứ 6 trên thế giới nhưng lại gây chết người hàng thứ 3, chỉ sau ung thư phổi và ung thư ruột.

Kết quả nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, ước tính đến năm 2050, căn bệnh này có thể cướp đi sinh mạng của 1,37 triệu người mỗi năm.

Tuy nhiên theo nhóm chuyên gia quốc tế này, 3/5 số ca ung thư gan vốn có thể ngăn ngừa được.

Họ chỉ ra 3 nguyên nhân chính của căn bệnh: virus gây viêm gan (B và C), tình trạng sử dụng rượu quá mức và bệnh gan nhiễm mỡ .

Trong các loại virus gây viêm gan dẫn đến ung thư, virus gây viêm gan siêu vi B vẫn phổ biến nhất. Nghiên cứu cho biết tiêm vắc-xin khi sinh là cách tốt nhất để ngăn ngừa viêm gan B nhưng tỉ lệ tiêm vắc-xin ở nhiều nơi trên thế giới vẫn còn thấp.

Nếu không tăng tỉ lệ tiêm chủng, viêm gan B dự kiến sẽ giết chết 17 triệu người trong giai đoạn 2015-2030.

Còn việc tiêu thụ rượu sẽ gây ra hơn 21% tổng số ca ung thư gan vào năm 2050, tăng hơn 2 điểm % so với năm 2022.

Ung thư gan do bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu ước tính sẽ đóng góp vào 11% tổng số ca ung thư gan của năm 2050, cũng tăng 2 điểm % so với năm 2022.