Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 12, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 20.950 chuyến bay, tăng so với các tháng trước đó. Trong đó, 3 hãng khai thác nhiều chuyến bay nhất là Vietnam Airlines 8.821 chuyến, VietJet Air 8.737 chuyến, Bamboo Airways 1.773 chuyến.



Các hãng còn lại, Pacific Airlines khai thác 671 chuyến; VASCO 546 chuyến và Vietravel 402 chuyến.

Trong số chuyến bay các hãng hàng không Việt Nam khai thác có 16.627 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ 79,4%, giảm 4,8 điểm phần trăm so với tháng trước. Có 4.323 chuyến bị chậm giờ, chiếm tỉ lệ: 20,6%, tăng 4,8 điểm phần trăm so với tháng trước.

VietJet Air dẫn đầu về chuyến bay bị chậm với 2.635 chuyến bay, chiếm tỉ lệ tới 30,2% trong tổng số chuyến bay hãng thực hiện.

Hãng bay có tỉ lệ chuyến bay delay nhiều thứ 2 là Pacific Airlines với 127 chuyến bay chậm, chiếm tỉ lệ 18,9% tổng số chuyến bay của hãng.

Vietnam Airlines có 1.324 chuyến chậm, chiếm 15,0% số chuyến bay hãng thực hiện.

Vietravel Airlines với 57 chuyến bay, chiếm tỉ lệ 14,2%, cải thiện khá nhiều so với các tháng trước đó.

Bamboo Airways có 163 chuyến chậm, chiếm 9,2% số chuyến bay hãng thực hiện.

VASCO tiếp tục là hãng hàng không có tỉ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ (OTP) cao nhất toàn ngành trong tháng 12 chỉ với 3,1% chuyến bay chậm giờ (17 chuyến bay hãng khai thác).

Hành khách chờ chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Ảnh: Dương Ngọc

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay cất cánh trễ giờ trong tháng 12 vẫn là do máy bay về muộn (2.513 chuyến bay, "góp" 12% trong 20,6% số chuyến bay delay) và do các hãng hàng không (1.324 chuyến bay, "góp" 6,3%).

Các nguyên nhân còn lại được nhà chức trách hàng không chỉ ra là thời tiết, quản lý, điều hành bay, trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay và các lý do khác.

Cũng trong tháng 12, có 87 chuyến bay bị hủy, chiếm tỉ lệ: 0,4%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu buộc các hãng phải hủy các chuyến bay trong tháng 12 là lý do khai thác, thương mại. Còn lại là lý do kỹ thuật và lý do khác.

VietJet bay nhiều nhất, Bamboo Airways đúng giờ nhất

Tính chung 12 tháng năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 281.629 chuyến bay. Trong đó, VietJet Air khai thác nhiều chuyến bay nhất với 108.786 chuyến bay. Vietnam Airlines có 103.261 chuyến bay. Bamboo Airways 38.605 chuyến, Pacific Airlines 19.127 chuyến, VASCO 6.112 chuyến, Vietravel 5.738 chuyến bay.

Trong đó, số chuyến bay cất cánh đúng giờ nhìn chung khá cao với 237.856 chuyến, chiếm 84,5%. Có 43.773 chuyến chậm giờ, chiếm 15,5%.

Trong đó, VietJet Air có 23.130 chuyến chậm, chiếm 21,3% số chuyến bay hãng khai thác. Pacific Airlines 2.988 chuyến chậm, chiếm 15,6%. Vietravel 781 chuyến, chiếm 13,6%. Vietnam Airlines 13.492 chuyến chậm, chiếm 13,1%. VASCO 472 chuyến chậm, chiếm 7,7% và Bamboo Airways 2.912 chuyến chậm, chiếm 7,5%số chuyến hãng khai thác.

Hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay bị "delay" (chậm giờ) trong năm 2023 là do máy bay về muộn và do hãng hàng không, theo nhà chức trách hàng không Việt Nam

Cũng trong 12 tháng, có 888 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,3% tổng số chuyến bay. Nguyên nhân chủ yếu buộc các hãng phải hủy các chuyến bay là lý do khai thác, thương mại, thời tiết.