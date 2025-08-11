Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất giải thể Trường Quốc tế Mỹ

Sở GD-ĐT TP HCM ngày 11-8 đã có thông tin về tình hình liên quan đến Trường Tiểu học-THCS-THPT Quốc tế Mỹ (Trường Quốc tế Mỹ).

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, căn cứ các quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục năm 2019, điều 31 Nghị định số 125/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Sở GD-ĐT xét thấy đến hết thời hạn đình chỉ theo quyết định trước đó của Sở GD-ĐT TP HCM, Trường Quốc tế Mỹ đã không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, cũng không báo cáo được năng lực tài chính để duy trì hoạt động trường.

Do đó, Sở GD-ĐT TP đã có Công văn báo cáo số 65/2025 báo cáo tình hình của Trường Quốc tế Mỹ trình UBND TP xem xét, quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ tại địa chỉ: số 220 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP HCM (địa chỉ cũ: số 220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP HCM) theo khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục năm 2019.

Trong trường hợp nhà đầu tư đảm bảo điều kiện thành lập thì lập hồ sơ để được thẩm định, cho phép thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định hiện hành.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP HCM, tháng 9-2023, khi nắm bắt tình hình thông tin về vụ việc tại Trường Quốc tế Mỹ liên quan đến tình hình tài chính của nhà trường không đảm bảo duy trì hoạt động, Sở GD-ĐT TP đã tham mưu UBND TP thành lập Tổ công tác liên ngành.

Tháng 1-2024, Sở GD-ĐT đã liên tục tổ chức nhiều buổi làm việc trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng để tìm phương án giải quyết tình hình hoạt động của nhà trường nhưng qua quá trình làm việc, xét thấy nhà trường đã không đủ điều kiện để duy trì hoạt động dạy và học.

Tháng 3-2024, sở này phối hợp với Công an thành phố, sở ban ngành xây dựng các phương án hỗ trợ học sinh học tập, ưu tiên đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh; phân công cán bộ phòng chuyên môn và nghiệp vụ trực tiếp đến trường hỗ trợ, phối hợp hiệu trưởng, hội đồng trường để vận hành trường cho đến kết thúc năm học 2023 – 2024.

Đồng thời yêu cầu Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Quốc tế Mỹ khẩn trương tiến hành xây dựng phương án và lộ trình cụ thể đối với việc tái cấu trúc Công ty CPGD Quốc tế Mỹ AIS nhằm đảm bảo nguồn lực và tài chính để tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 46/2017 của Chính phủ.

Đến tháng 6-2024, xét thấy Trường Quốc tế Mỹ không bảo đảm điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục, cụ thể: Chưa có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; cán bộ quản lý chưa đủ về số lượng để thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục. Sở GD-ĐT TP ban hành Quyết định 2042/2024 đình chỉ hoạt động giáo dục Trường Quốc tế Mỹ; thời hạn đình chỉ là 12 tháng.

Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất giải thể Trường Quốc tế Mỹ

Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động giáo dục, sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn về việc thực hiện báo cáo kèm minh chứng về việc khắc phục đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Tháng 6-2025, Sở GD-ĐT đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS, Trường Quốc tế Mỹ về tiến độ thực hiện hồ sơ khắc phục các nguyên nhân dân đến đình chỉ hoạt động giáo dục; tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc Tế Mỹ AIS, Trường Quốc tế Mỹ có đơn xin gia hạn thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục tại trường, cụ thể đề nghị được gia hạn thời gian đình chỉ hoạt động giáo dục từ ngày 30-6-2025 đến hết 30-6-2026 (12 tháng).

Sở GD-ĐT TP HCM ra thông báo cứng rắn với Trường Quốc tế Mỹ (NLĐO) - Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, trong thời gian bị đình chỉ, Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) không được tổ chức bất kỳ hoạt động giáo dục nào theo quy định.

Tuy nhiên tại văn bản của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc Tế Mỹ AIS, Trường Quốc tế Mỹ chưa nêu được việc khắc phục nguyên nhân dẫn đến đình chỉ hoạt động giáo dục. Như vậy đến hết thời hạn đình chỉ tại Quyết định số 2042, trường này đã không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, lùm xùm tại Trường Quốc tế Mỹ xảy ra từ đầu tháng 10-2023, một số phụ huynh đã tụ tập căng băng-rôn đòi nợ trước cổng Trường Quốc tế Mỹ. Đây là một trong những trường quốc tế có mức học phí cao nhất tại TP HCM....