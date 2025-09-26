Sở GD-ĐT TP HCM kiểm tra "lạm thu" từ ngày 29-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sở GD-ĐT TP HCM kiểm tra "lạm thu" từ ngày 29-9

Đặng Trinh

(NLĐO)- Đối tượng kiểm tra là các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu, các trường THPT công lập và cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM Nguyễn Thị Nhật Hằng ngày 26-9 đã ký văn bản ban hành kế hoạch về kiểm tra chuyên đề tình hình công tác quản lý thu, chi đầu năm học 2025-2026. 

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP, mục đích của việc kiểm tra nhằm chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện về công tác thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thành phố và các nội dung chuyên môn liên quan đến các nguồn thu đơn vị theo quy định.

Đồng thời, kiểm tra công tác vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định. Đặc biệt đề xuất xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và tổ chức, các cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm trong triển khai và thực hiện công tác quản lý thu, chi đầu năm học 2025 – 2026 (nếu có).

Chấn chỉnh "lạm thu": Sở GD-ĐT TP HCM kiểm tra các trường từ ngày 29-9 - Ảnh 1.

Dự toán thu-chi gây bức xúc của ban đại diện cha mẹ học sinh một lớp thuộc Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành, TP HCM)

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, nội dung kiểm tra, bao gồm: Việc tổ chức triển khai thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Nghị quyết số 18/2025 của HĐND TP quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP HCM năm học 2025-2026 và Công văn số 1888 của Sở GD-ĐT về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2025-2026 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TP.

Sở GD-ĐT TP cũng sẽ kiểm tra việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018 của Bộ GD-ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1427/ 2019 của UBND TP về hướng dẫn thực hiện Thông tư 16.

Một nội dung nữa mà Sở GD-ĐT TP sẽ kiểm tra, gồm: Việc triển khai thực hiện kinh phí hoạt động và xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại Thông tư số 55. Việc triển khai thực hiện Công văn số 2512 của Sở GD-ĐT TP về việc tăng cường công tác quản lý các khoản thu, chi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và công tác vận động tài trợ cho giáo dục năm học 2025-2026 trên địa bàn TP HCM.

Sở GD-ĐT TP cũng sẽ kiểm tra việc chương trình giảng dạy, thực hiện chương trình buổi 2; tài liệu giảng dạy, sắp xếp thời khóa biểu, kiểm định chương trình công khai chất lượng giáo dục và các nội dung liên quan chuyên môn…theo hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của Sở GD-ĐT TP đối với giáo dục phổ thông năm học 2025- 2026. 

Đối tượng được kiểm tra là các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu. Các trường THPT công lập và cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD-ĐT TP. 

Thời gian kiểm tra từ ngày 29-9 đến 31-10. Từ ngày 31-10 đến ngày 10-11, đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo, trình lãnh đạo Sở GD-ĐT ký thông báo kết quả kiểm tra và báo cáo Thường trực UBND TP.

 Thời gian qua, một số cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM để xảy ra tình trạng "lạm thu", ban đại diện cha mẹ học sinh ở một số trường học tự vận động những khoản thu vô lý khiến phụ huynh bức xúc. 

Sau kiểm tra sẽ báo cáo Thường trực UBND TP

Văn bản nêu rõ: Công tác kiểm tra đảm bảo khách quan, chính xác, công khai và đúng theo quy định của pháp luật. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ sở giáo dục.

Quá trình kiểm tra có kết luận rõ đúng sai đối với từng nội dung, đối tượng.

Sau đợt kiểm tra, báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách để có chỉ đạo chấn chỉnh chung cho các cơ sở giáo dục toàn thành phố, đồng thời báo cáo Thường trực UBND TP về tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị và đề xuất các nội dung chấn chỉnh, xử lý (nếu có).

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP HCM chỉ đạo nóng, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện để lạm thu

Sở GD-ĐT TP HCM chỉ đạo nóng, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện để lạm thu

(NLĐO)- Không để Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai các nội dung thu của đơn vị

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Quyết liệt chấn chỉnh lạm thu vì quyền lợi học sinh và danh dự nhà giáo

(NLĐO)- "Quyết liệt chấn chỉnh tình trạng lạm thu vì quyền lợi của học sinh" là thông điệp được Giám đốc Sở GD ĐT TP HCM Nguyễn Văn Hiếu nêu ra tại cuộc họp mới đây về hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong nhà trường.

TP HCM: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra lạm thu

(NLĐO)- Người đứng đầu cơ sở giáo dục sẽ bị xử lý nghiêm nếu để xảy ra lạm thu. Đồng thời sẽ công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).

Phó giám đốc trường THPT Công lập phó giám đốc sở giáo dục công lập địa bàn thành phố xử lý nghiêm cơ sở giáo dục cơ sở giáo dục công lập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo