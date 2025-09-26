Sở GD-ĐT TP HCM kiểm tra "lạm thu" từ ngày 29-9

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM Nguyễn Thị Nhật Hằng ngày 26-9 đã ký văn bản ban hành kế hoạch về kiểm tra chuyên đề tình hình công tác quản lý thu, chi đầu năm học 2025-2026.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP, mục đích của việc kiểm tra nhằm chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện về công tác thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thành phố và các nội dung chuyên môn liên quan đến các nguồn thu đơn vị theo quy định.

Đồng thời, kiểm tra công tác vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định. Đặc biệt đề xuất xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và tổ chức, các cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm trong triển khai và thực hiện công tác quản lý thu, chi đầu năm học 2025 – 2026 (nếu có).

Dự toán thu-chi gây bức xúc của ban đại diện cha mẹ học sinh một lớp thuộc Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành, TP HCM)

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, nội dung kiểm tra, bao gồm: Việc tổ chức triển khai thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Nghị quyết số 18/2025 của HĐND TP quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP HCM năm học 2025-2026 và Công văn số 1888 của Sở GD-ĐT về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2025-2026 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TP.

Sở GD-ĐT TP cũng sẽ kiểm tra việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018 của Bộ GD-ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1427/ 2019 của UBND TP về hướng dẫn thực hiện Thông tư 16.

Một nội dung nữa mà Sở GD-ĐT TP sẽ kiểm tra, gồm: Việc triển khai thực hiện kinh phí hoạt động và xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại Thông tư số 55. Việc triển khai thực hiện Công văn số 2512 của Sở GD-ĐT TP về việc tăng cường công tác quản lý các khoản thu, chi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và công tác vận động tài trợ cho giáo dục năm học 2025-2026 trên địa bàn TP HCM.

Sở GD-ĐT TP cũng sẽ kiểm tra việc chương trình giảng dạy, thực hiện chương trình buổi 2; tài liệu giảng dạy, sắp xếp thời khóa biểu, kiểm định chương trình công khai chất lượng giáo dục và các nội dung liên quan chuyên môn…theo hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của Sở GD-ĐT TP đối với giáo dục phổ thông năm học 2025- 2026.

Đối tượng được kiểm tra là các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu. Các trường THPT công lập và cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD-ĐT TP.

Thời gian kiểm tra từ ngày 29-9 đến 31-10. Từ ngày 31-10 đến ngày 10-11, đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo, trình lãnh đạo Sở GD-ĐT ký thông báo kết quả kiểm tra và báo cáo Thường trực UBND TP.

Thời gian qua, một số cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM để xảy ra tình trạng "lạm thu", ban đại diện cha mẹ học sinh ở một số trường học tự vận động những khoản thu vô lý khiến phụ huynh bức xúc.