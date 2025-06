Sở GD-ĐT TP HCM: Trường hợp đặc biệt trong tuyển tuyển sinh đầu cấp, phụ huynh cần làm gì?

Tính đến thời điểm này, hầu hết các địa phương ở TP HCM đã công bố kết quả tuyển sinh các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6). Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đặc biệt không có tên trong công bố kết quả tuyển sinh. Vậy phụ huynh phải làm gì?

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1)- TP HCM trong buổi lễ tri ân, trưởng thành của học sinh lớp 5

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết với những trường hợp đặc biệt như thí sinh chưa có tên trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp, các trường hợp thí sinh tự do phát sinh cần liên hệ trực tiếp với địa phương để được xem xét, giải quyết.

Tại TP Thủ Đức, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, cho biết đã điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh lên sớm. Phụ huynh nên đưa con về đúng trường được phân tuyến theo phân bổ của Phòng GD-ĐT.

Đối với thí sinh thuộc đối tượng 2 vẫn được xét nhập học, theo hình thức ưu tiên đối với học sinh có nơi ở thực tế trên địa bàn TP Thủ Đức. Từ ngày 13-6-2025 đến 15-6-2025: Các phụ huynh có con em thuộc diện đối tượng 2 sẽ nhận tin nhắn xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ vào trường được phân tuyến.

Thí sinh ở địa phương khác tới phải tùy tình hình thực tế mới có thể sắp xếp chỗ học. Với các thí sinh tự do, thí sinh chưa đăng ký tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của TP thì sẽ xem xét trên VNEID, xem có xác nhận cư trú hay không, tiếp đến là xét đến nơi ở hiện tại, theo hình thức: Nhà ở đâu học ở đó. Còn đối với các lý do như nhu cầu thuận lợi đưa đón theo cha mẹ và các lý do khác sẽ xem xét sau.

Tại quận 1, theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận 1, đối với các trường hợp đặc biệt, như thí sinh chưa có tên trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp, các trường hợp thí sinh tự do phát sinh: Nhà trường ghi nhận thông tin, lập danh sách và gửi Phòng GD-ĐT quận 1 trong ngày 16-6 để xem xét. Các trường hợp học sinh có danh sách vào Trường THCS Nguyễn Du nhưng không đủ 20 điểm sẽ được điều chuyển sang Trường THCS lân cận còn chỉ tiêu (như THCS Đồng Khởi, Minh Đức, Chu Văn An,...).