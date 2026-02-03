(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM đã giải đáp tất cả các thắc mắc của phụ huynh trong ngày đầu thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp.
Từ ngày 3-2 đến 3-3-2026, phụ huynh TPHCM bắt đầu rà soát thông tin trên trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Đối tượng thực hiện là phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6; phụ huynh có con 6 tuổi chưa học mầm non, học sinh lớp 5 của cơ sở GDTX.
Trong ngày đầu thực hiện, có tình trạng một số phụ huynh học sinh chưa đăng nhập được hoặc đăng nhập nhưng hệ thống chạy chậm... Bộ phận kỹ thuật công tác tuyển sinh đầu cấp của Sở GD-ĐT cho biết có 2 nguyên nhân chính: Quá tải do số lượng phụ huynh học sinh đăng nhập cùng lúc từ 3 khu vực (TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu cũ) hoặc một số trường hợp phụ huynh chọn sai cấp học khi xác nhận thông tin. Sở GD-ĐT đã ghi nhận vấn đề và triển khai các giải pháp như yêu cầu kỹ thuật tăng cường mở rộng tải hệ thống tuyển sinh đầu cấp, điều chỉnh thông báo đầy đủ chính xác để hỗ trợ phụ huynh xác định vấn đề. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị bố trí nhân sự hỗ trợ phụ huynh trong suốt thời gian đăng ký.
Đến thời điểm hiện tại, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết hệ thống đã được xử lý ổn định để phục vụ các thao tác của phụ huynh.
Trước thắc mắc của một số phụ huynh hiện nay trên VNeID chưa cập nhật khu phố mới sau khi sáp nhập nhưng đúng thông tin số nhà, nơi ở hiện tại; một số trường hợp, VNeID chưa cập nhật thông tin đầy đủ theo quy định về chính quyền địa phương 2 cấp, việc này sẽ xử lý thế nào?
Sở GD-ĐT TP trả lời: Các trường học lập danh sách tổng hợp các trường hợp của phụ huynh học sinh nói trên và gửi đến phường/xã để xác minh thông tin. Các phường/xã phối hợp công an địa phương thực hiện xác minh và trả lời công văn cho đơn vị. Sau đó, trường học cập nhật thông tin theo nội dung xác minh của phường/xã. Đến giai đoạn tuyển sinh, khi nộp hồ sơ trực tuyến, bên cạnh ảnh VNeID, phụ huynh học sinh có thể đính kèm biên bản xác nhận của phường, xã, đặc khu hoặc đơn vị.
Sở GD-ĐT cũng thông tin đối với các trường hợp học sinh cuối cấp chưa có mã định danh, sở sẽ cấp mã tạm theo danh sách trên hệ thống, nhà trường theo dõi trên hệ thống để lấy thông tin đăng nhập gửi phụ huynh.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP cho biết nhằm hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh trong quá trình rà soát dữ liệu và cập nhật minh chứng trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp, sở đề nghị UBND phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non và trường tiểu học trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc rà soát dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027. Yêu cầu các đơn vị đảm bảo tất cả học sinh trong độ tuổi quy định được đồng bộ hóa dữ liệu đầy đủ, chính xác vào hệ thống tuyển sinh của Sở GD-ĐT TP cập nhật kịp thời các thay đổi thông tin theo đúng thời gian quy định; thông báo để phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin trên trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP.
Phân công nhân sự phụ trách tiếp nhận, tổng hợp và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ phụ huynh, cơ sở giáo dục phát sinh trong quá trình rà soát, cập nhật dữ liệu. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo công tác rà soát và cập nhật thông tin được thực hiện đúng quy định.
Đối với các trường hợp đặc biệt, phức tạp vượt thẩm quyền giải quyết, các đơn vị tổng hợp báo cáo kịp thời cho Sở GD-ĐT (thông qua Phòng Quản lý chất lượng) để phối hợp giải quyết.
Các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học phân công giáo viên chủ nhiệm, nhân viên chuyên trách tiếp nhận, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ phụ huynh phát sinh trong quá trình rà soát, cập nhật dữ liệu.
Cập nhật kịp thời các thay đổi thông tin về nơi ở hiện tại theo dữ liệu VNEID của phụ huynh đúng quy định kèm theo minh chứng hợp lệ; thông báo để phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin đã cập nhật trên trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP.
Phụ huynh học sinh truy cập, kiểm tra và xác nhận thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp (https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn) đúng thời hạn. Chủ động phối hợp với nhà trường hoặc chính quyền địa phương để điều chỉnh thông tin đúng thời hạn quy định; cung cấp đầy đủ minh chứng, giấy tờ hợp lệ khi có thay đổi thông tin so với dữ liệu nơi ở hiện tại trên VNeID.
Sở GD-ĐT TP lưu ý trường hợp phụ huynh không thực hiện rà soát dữ liệu hoặc không xác nhận thông tin trong thời hạn quy định, hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ tự động xem như phụ huynh đã chấp thuận toàn bộ thông tin hiện có trên trang tuyển sinh đầu cấp của TP và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh. Các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan đến nơi ở hiện tại sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ tỉnh, TP khác hoặc có lý do chính đáng được Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt và báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.
