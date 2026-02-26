Sở GD-ĐT TPHCM: Trường học toàn thành điều chỉnh kế hoạch nhà trường phù hợp với SGK mới

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về tăng cường công tác quản lý thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027, Sở đề nghị các cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn TP chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu cấu trúc, nội dung bộ sách giáo khoa thống nhất theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt cụm chuyên môn gắn với việc sử dụng sách giáo khoa trong tổ chức dạy học theo Chương trình GDPT 2018.

Đồng thời xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, phân phối chương trình và kế hoạch giáo dục của giáo viên phù hợp với Chương trình GDPT và sách giáo khoa sử dụng từ năm học 2026-2027. Tăng cường công tác quản lý, tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc trong dạy học và kiểm tra đánh giá.

Sở cũng đề nghị các trường học rà soát nhu cầu sách giáo khoa năm học 2026-2027 theo từng lớp học, môn học. Chủ động bảo đảm điều kiện tiếp cận sách giáo khoa với học sinh vùng khó khăn, học sinh thuộc diện chính sách. Rà soát nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý về sử dụng sách giáo khoa trong tổ chức dạy học.

Sở GD-ĐT TPHCM quy định việc bồi dưỡng, tập huấn giáo viên được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cơ sở giáo dục phổ thông và các hình thức sinh hoạt chuyên môn, tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.

Từ năm học 2026-2027, cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa, đó là bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống”. Ở TPHCM, các năm học trước đây đa số sử dụng bộ sách "Chân trời sáng tạo".

Trường học thích nghi khi dùng sách giáo khoa thống nhất (NLĐO)- Khi HS cả nước dùng chung 1 bộ SGK sẽ tạo điều kiện thống nhất về mặt bằng kiến thức chung; việc kiểm tra, đánh giá cũng thống nhất

Cũng theo Sở GD-ĐT TP, đối với những bộ sách giáo khoa khác, trường học chủ động xây dựng phương án tiếp tục sử dụng các bộ sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt với vai trò là tài liệu tham khảo, bổ trợ nội dung dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình GDPT và phù hợp với điều kiện thực tế; không gây xáo trộn, lãng phí; không làm phát sinh thêm gánh nặng cho học sinh và cha mẹ học sinh. Đồng thời cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng giảng dạy nội dung tài liệu giáo dục địa phương khi có kế hoạch của Sở GD-ĐT. Đồng thời hướng dẫn học sinh sử dụng, bảo quản sách giáo khoa, không viết, vẽ vào sách để sử dụng tiết kiệm, lâu dài. Nghiêm cấm hành vi ép học sinh mua mới khi sách giáo khoa còn có thể sử dụng được.