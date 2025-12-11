Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường vừa ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ GD-ĐT về việc kiến nghị hướng dẫn số hóa đầu ra đối với thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ.

Theo UBND TPHCM, căn cứ trên các quy định liên quan, hiện TP HCM gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác số hóa đầu ra của thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ. Theo quy định, bản sao văn bằng, chứng chỉ được cấp theo mẫu phôi thống nhất do Bộ GD-ĐT ban hành. Nhưng hiện Bộ GD-ĐT chỉ quy định và sử dụng một mẫu phôi bản sao duy nhất dưới dạng giấy (Thông tư số 21/2019 của Bộ GD-ĐT chưa có hướng dẫn về việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ dưới hình thức điện tử).

Do chưa có quy định pháp lý và hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về mẫu bản sao điện tử, vì vậy tại TPHCM, cụ thể cơ quan trực tiếp thực hiện là Sở GD-ĐT chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện ký số trên bản sao văn bằng, chứng chỉ.

Nghị định số 45/2020 của Chính phủ cho phép cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, tuy nhiên đối với văn bằng, chứng chỉ, các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục hiện không có cơ sở pháp lý hoặc quy trình thống nhất để thực hiện.

Theo UBND TP, trong hệ thống chấm điểm cải cách hành chính (CCHC), tỉ lệ số hóa đầu ra hồ sơ được tính bắt buộc đối với các thủ tục hành chính, dẫn đến: Thủ tục “Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc” không thể tạo “đầu ra điện tử” theo quy định hiện hành. Điều này gây ảnh hưởng đến tỉ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, tác động đến điểm số CCHC cuối năm của UBND TPHCM.

Quy định kỹ thuật về định dạng, mẫu biểu, thông tin bắt buộc trên bản sao văn bằng, chứng chỉ điện tử hiện chưa được ban hành, dẫn đến việc không thể triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Vì những lý do trên, UBND TPHCM đã kiến nghị, đề xuất với Văn phòng Chính phủ và Bộ GD-ĐT: Ban hành hoặc hướng dẫn cụ thể về việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ điện tử từ sổ gốc theo đúng quy định của Nghị định số 45/2020 của Chính phủ.

Xác định và thống nhất quy định về “đầu ra số hóa” đối với thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, bao gồm: Mẫu bản sao văn bằng, chứng chỉ điện tử; Quy chuẩn về bảo mật, mã định danh, mã xác thực; Trách nhiệm lưu trữ và ký số của đơn vị cấp.

Hướng dẫn tạm thời đối với các địa phương trong thời gian chờ quy định mới, nhằm tránh bị tính điểm thấp về số hóa hồ sơ trong chấm điểm CCHC.

Phối hợp với Bộ Tư pháp để thống nhất quy trình cấp bản sao điện tử từ sổ gốc đối với văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo tính pháp lý khi giao dịch điện tử.