Số hóa phục vụ bầu cử

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị, hướng tới một kỳ bầu cử dân chủ, minh bạch và hiện đại.

Tại Hà Nội, một trong những điểm nổi bật là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều video ngắn, đồ họa trực quan và clip tuyên truyền về bầu cử được đăng tải, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Nhờ sự AI hỗ trợ trong việc thiết kế hình ảnh, dựng video…, nội dung tuyên truyền trở nên sinh động, dễ hiểu, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin trong thời đại số.

So với cách làm truyền thống, việc ứng dụng công nghệ đã giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí sản xuất nội dung tuyên truyền, đồng thời nâng cao khả năng lan tỏa thông tin. Khi được chia sẻ trên mạng xã hội và hệ thống truyền thông địa phương, các sản phẩm tuyên truyền nhanh chóng tiếp cận đông đảo người dân, giúp cử tri nắm rõ các quy định liên quan bầu cử.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng là điểm nhấn quan trọng của kỳ bầu cử lần này. Toàn bộ xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã sử dụng phần mềm quản lý cử tri thống nhất, kết nối trực tiếp với hệ thống dữ liệu dân cư.

Nhờ đó, việc rà soát, lập và điều chỉnh danh sách cử tri được thực hiện trên nền tảng dữ liệu số, hạn chế tối đa sai sót, trùng lặp hoặc bỏ sót thông tin. Thẻ cử tri được in trực tiếp từ dữ liệu chuẩn hóa, bảo đảm tính chính xác và đồng bộ trong toàn hệ thống.

Công nghệ số cũng được áp dụng trong việc cung cấp thông tin và tăng cường tương tác với cử tri. Tại nhiều điểm niêm yết thông tin bầu cử, mã QR được gắn để cử tri dễ dàng tra cứu địa điểm bỏ phiếu, các quy định liên quan và thông tin về đơn vị bầu cử. Chỉ cần quét mã QR trên điện thoại thông minh, cử tri có thể tiếp cận thông tin chính thống một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Hà Nội còn triển khai bản đồ số thông tin bầu cử, tích hợp dữ liệu về đơn vị bầu cử, danh sách và tiểu sử người ứng cử cùng các liên kết đến các cơ quan báo chí chính thống. Nền tảng này giúp hệ thống hóa thông tin một cách trực quan, giúp cử tri dễ dàng tra cứu và theo dõi các hoạt động liên quan cuộc bầu cử. Với giao diện thân thiện, tối ưu cho cả điện thoại và máy tính, người dân có thể truy cập bản đồ số này mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài ra, các mô hình hỗ trợ công nghệ, như chatbot giải đáp thắc mắc về bầu cử, cũng được xây dựng và đưa vào sử dụng. Công cụ này giúp người dân nhanh chóng tìm hiểu các thông tin cần thiết như khu vực bỏ phiếu, quy trình bầu cử hay các văn bản hướng dẫn.

Trong kỷ nguyên số, việc ứng dụng công nghệ khi tổ chức bầu cử là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa phương thức quản lý và phục vụ người dân. Nhờ đó, mỗi lá phiếu của cử tri được chuẩn bị trên nền tảng thông tin đầy đủ và đáng tin cậy, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.



