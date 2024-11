Số lượng kỷ lục 18.000 runner tham gia Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2024

Lễ khai mạc chính thức Giải Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2024 vừa diễn ra tối ngày 1-11 tại Công viên Thống Nhất, TP Hà Nội.

Lễ khai mạc có sự tham dự của ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Cùng với sự tham gia của nam ca sĩ Anh Khoa và ban nhạc Bức tường, sự kiện là cuộc gặp gỡ độc đáo giữa âm nhạc và thể thao, nhằm cổ vũ cho tinh thần thi đấu đỉnh cao, cho sự mạnh mẽ và bền bỉ nhằm gắn kết và lan tỏa tới cộng đồng mà giải chạy mang lại.

Một runner quốc tế ngày 1-11 đã đến nhận BIB Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2024

Lễ khai mạc khu triển lãm Expo trong khuôn khổ mùa giải Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2024 cũng đã được diễn ra vào sáng cùng ngày.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, cho biết đây là giải chạy thứ 10 trong hệ thống giải Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới và là lần đầu tiên ngân hàng vinh dự là nhà tài trợ chính cho một giải Marathon có quy mô lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm này.

Hơn 18.000 VĐV bao gồm gần 1.300 VĐV quốc tế đến từ 55 quốc gia đã sẵn sàng tham gia giải chạy vào ngày 3-11. Số lượng VĐV tham dự giải năm nay tăng 150% so với mùa giải trước và là con số kỷ lục được ghi nhận tại các giải marathon của Việt Nam.

Sự kiện thể thao này nhằm tôn vinh các di sản văn hóa phong phú và đặc sắc của thủ đô, đồng thời còn là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy sự đa dạng hòa nhập, tạo sân chơi dành cho tất cả mọi người, từ các VĐV chuyên nghiệp, VĐV khuyết tật, đến tất cả những ai yêu chạy bộ.

"Với kinh nghiệm từ các giải Standard Chartered Marathon trên thế giới, chúng tôi mong muốn mang đến sự kết hợp tốt nhất giữa các yếu tố truyền thống và công nghệ hiện đại vào giải chạy để nâng cao trải nghiệm cho tất cả vận động viên. Với thông điệp "Bứt phá, vươn xa", tôi tin rằng, từng bước chân của mỗi chúng ta khi tham gia giải sẽ là động lực mạnh mẽ để khám phá và vượt qua các giới hạn của bản thân" - Nguyễn Thúy Hạnh nói.

PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty Đức Hương Anh (DHA Việt Nam), đơn vị chủ sở hữu giải chạy, thành viên BTC cho biết "Tạo một sân chơi cho hơn 18.000 VĐV trong và ngoài nước tham gia là một thách thức rất lớn. BTC đã họp bàn với các cơ quan chức năng, nghiên cứu trong nhiều tháng, với rất nhiều hoạt động chạy thử để đưa ra phương án tổ chức đường chạy tối ưu, kết nối nhiều di sản nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn và thông suốt giao thông của thành phố. Về mặt an ninh, chúng tôi đã kết hợp với bên công an, với trung đoàn cảnh sát cơ động đơn vị ở các quận huyện để có thể có được một mạng lưới bảo đảm an ninh".

Ngoài công tác tổ chức, chú trọng trải nghiệm của các VĐV, ưu tiên số 1 vẫn là sự an toàn của tất cả những người tham dự. Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2024 là giải chạy đầu tiên tại Việt Nam có được sự đồng hành của Bệnh viện trung ương tuyến cao nhất trong bậc thang điều trị của ngành y tế là Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội trong vai trò Nhà Bảo trợ Y tế chính thức.

Một nhóm chuyên trách được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc bệnh viện cùng bác sĩ các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, tim mạch, chấn thương, điều dưỡng và hơn 100 sinh viên từ trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai. Các chuyên gia của bệnh viện Bạch Mai sẽ chịu trách nhiệm lên các phương án tổ chức, sơ, cấp cứu tại chỗ cũng như ra quyết định điều phối chuyển viện kịp thời, lấy an toàn của VĐV là ưu tiên hàng đầu.

10 xe cấp cứu với đầy đủ các trang thiết bị được bố trí dọc theo các cung đường chạy cùng với hơn một ngàn cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện sẽ có mặt trên đường đua giúp Ban tổ chức luôn có đủ nguồn lực ngay tại chỗ để xử lý các tình huống cấp cứu nhanh chóng, hiệu quả.

Trở thành một phần trong hệ thống giải chạy nổi tiếng thế giới Standard Chartered Maratholà nền tảng vững chắc giúp Ban Tổ chức hiện thực hóa ước mơ đưa marathon Việt Nam lên bản đồ marathon thế giới, đưa Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích của VĐV quốc tế, góp phần phát triển du lịch Việt Nam theo hướng bền vững.