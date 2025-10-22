HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Số phận 4 biệt thự cũ tại TP HCM

QUỐC ANH

(NLĐO) - Cơ quan tham mưu đề xuất xử lý từng trường hợp cụ thể về điều chỉnh nhóm biệt thự đối với 4 biệt thự cũ tại phường Xuân Hòa.

UBND TP HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo đề xuất xử lý từng trường hợp cụ thể, đối với kiến nghị điều chỉnh nhóm biệt thự so với kết quả đã kiểm kê, đánh giá phân loại trước đây tại phường Xuân Hòa.

Cụ thể, 4 biệt thự tại số 204 đường Võ Thị Sáu, 210 Võ Thị Sáu, 13 Lê Quý Đôn và 87 Nguyễn Đình Chiểu.

Số phận 4 biệt thự cũ tại TP HCM đang chờ xử lý Từ UBND thành phố - Ảnh 1.

Căn biệt thự được xếp hạng bảo tồn bị bỏ trống trên đường Võ Thị Sáu.

Trong đó, biệt thự 204 Võ Thị Sáu thuộc nhóm 2, theo Quyết định 1472/2021 của UBND TP HCM về ban hành danh mục biệt thự cũ trên địa bàn thành phố đã được phân loại (đợt 5).

Đáng chú ý, biệt thự tại số 13 đường Lê Quý Đôn và số 87 đường Nguyễn Đình Chiểu được phân loại nhóm 2 tại quyết định số 1550/2020 (đợt 1 và đợt 2).

Chủ sở hữu công trình kiến nghị xem xét đánh giá lại 2 biệt thự và tại Quyết định 5656/2023 (đợt 12 và đợt 13), UBND TP HCM tiếp tục phân loại nhóm 2. Lần này, cơ quan tham mưu tiếp tục đề xuất xem xét.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải trình UBND TP HCM trước ngày 31-10.

Bên cạnh đó, sở này cũng đề xuất thành lập mới Hội đồng Phân loại biệt thự và Tổ Kỹ thuật, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND TP HCM trước ngày 31-10.

Số phận 4 biệt thự cũ tại TP HCM đang chờ xử lý Từ UBND thành phố - Ảnh 3.

Biệt thự nhóm 1 nhưng bỏ trống, có thời gian là bị rác "bao vây".

Công tác phân loại biệt thự cũ, là một nội dung trong chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TP HCM.

Đến nay, thành phố đã phân loại được 14 đợt, gồm 595 căn. Trong đó, 64 căn nhóm 1, 249 căn nhóm 2 và 282 căn nhóm 3. Ngoài ra, thành phố còn khoảng 400 căn biệt thự chưa được phân loại.

Từ ngày 1-7, thời điểm sáp nhập các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương vào TP HCM và Quốc hội, Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về điều chỉnh, thay thế các quy định pháp luật về Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch, Kiến trúc, Đất đai... để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp rà soát lại công tác quản lý biệt thự cũ và quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan đô thị của các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương trước thời điểm sáp nhập và thực tiễn hiện nay của TP HCM sau khi sáp nhập.

Từ đó, tham mưu thành lập mới ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc (lưu ý tham mưu đề xuất tên gọi phù hợp quy định hiện hành).

Theo quy định, biệt thự cũ thuộc nhóm 1 phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao. Biệt thự nhóm 2 phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài. Biệt thự nhóm 3 thực hiện theo các quy định của pháp luật về quy hoạch, kiến trúc và pháp luật xây dựng.

