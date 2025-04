Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM làm việc với TikToker bán kẹo rau củ Kera

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM vừa có phản hồi về vụ TikToker Nguyễn An (chủ tài khoản Chú Cá Review Không Booking với hơn 866.000 lượt theo dõi) trình báo với cơ quan chức năng khi từng quảng cáo kẹo rau củ Kera.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, ngày 13-3, đơn vị có tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn An. TikToker này thừa nhận đã đăng hai video quảng bá kẹo rau củ Kera vào các ngày 11 và 13-2-2025.

TikToker Nguyễn An đã trình báo với cơ quan chức năng khi từng quảng cáo kẹo rau củ Kera; Ảnh: NLĐO

Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ cung cấp thông tin về các sai phạm (nếu có) của sản phẩm và hướng dẫn cách khắc phục hậu quả.

Sau khi nghiên cứu đơn, thu thập các tài liệu liên quan, Sở Văn hóa và Thể thao đã có buổi làm việc với ông Nguyễn An nhằm làm rõ các nội dung được nêu trong đơn.

Do nội dung đề nghị của ông Nguyễn An có liên quan đến một số cơ quan chức năng khác nên Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị ông xác định rõ nội dung cụ thể cần được hỗ trợ, cung cấp các bằng chứng chi tiết cho việc bán kẹo rau củ Kera trên kênh TikTok của mình, số liệu chi tiết về thu nhập, hoa hồng nhận được từ việc bán mặt hàng này.

Sau khi nhận được báo cáo giải trình và các chứng cứ do ông Nguyễn An cung cấp, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp các cơ quan chức năng liên quan để xem xét, giải quyết vụ việc.

Trước đó, TikToker Nguyễn An từng đăng tải 2 video để quảng bá cho sản phẩm kẹo rau củ Kera thông qua hình thức tiếp thị liên kết, nhận tiền hoa hồng. Khi sản phẩm kẹo rau củ xảy ra ồn ào, người này lên tiếng khẳng định sẽ hoàn tiền cho những khách hàng từng mua sản phẩm từ mình.

Đến nay, TikToker này đã hoàn tiền cho 6 khách hàng.

Sau những vụ ồn ào liên quan đến kẹo rau củ Kera, ngoài những người liên quan trực tiếp, nhiều người dùng mạng xã hội còn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý các TikToker, người nổi tiếng từng quảng bá, bán sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Công ty CP Asia Life vừa bị phạt 224 triệu đồng, buộc thu hồi toàn bộ sản phẩm kẹo rau củ Kera; Ảnh: NLĐO

Như Báo Người Lao Động phản ánh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 bị can liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life), bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm"; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục - Chủ tịch HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs - cổ đông, thành viên HĐQT) và Lê Thành Công (cổ đông, thành viên HĐQT) cùng thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, đều bị khởi tố cùng tội "Lừa dối khách hàng".

Công ty CP Asia Life (địa chỉ 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do bà Nguyễn Phạm Hồng Vy làm giám đốc – đơn vị sản xuất kẹo rau củ Kera vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quyết định xử phạt, Công ty CP Asia Life để xảy ra 4 vi phạm, trong đó có việc sản xuất sản phẩm thuộc không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố; buôn bán, lưu thông sản phẩm thực phẩm thêm chất phụ gia so với tiêu chuẩn đã công bố.

Tổng số tiền xử phạt cho 4 hành vi vi phạm hơn 224 triệu đồng. Hình thức phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất thực phẩm đối với Công ty CP Asia Life trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhận được quyết định.

Bên cạnh đó, Công ty CP Asia Life phải thu hồi và tiêu hủy 4.080 sản phẩm "Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES" (kẹo Kera) do không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố. Trong đó, 2.080 sản phẩm đã bán cho Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, 2.000 sản phẩm còn tồn kho.