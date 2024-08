Sở Xây dựng TP HCM thông tin về đề án hỗ trợ nhà ở riêng lẻ có mục đích cho thuê trọ

Chiều 8-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, bà Lê Thị Loan, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Xây dựng đã thông tin về đề cương Đề án Quản lý, hỗ trợ nhà ở riêng lẻ có mục đích cho thuê trọ trên địa bàn thành phố mà Sở Xây dựng vừa trình lên UBND TP HCM.



Bà Lê Thị Loan phát biểu tại buổi họp báo

Bà Loan cho biết Sở Xây dựng đã thành lập một tổ công tác để triển khai đề án trên. Mục đích của tổ công tác khi xây dựng đề án xuất phát từ chuyện an toàn tính mạng của người dân là trên hết, từ đó đề xuất chính sách.

Theo bà Loan, trong đề cương đề án có hai nội dung chính mà báo chí và người dân rất quan tâm. Đó là diện tích sàn tối thiểu và vấn đề an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Trong đề án, Sở Xây dựng đề xuất diện tích sàn tối thiểu là 5m2/người. Hiện Sở Xây dựng đang cùng phối hợp các quận, huyện, TP Thủ Đức để thu thập số liệu thống kê ban đầu về nhà trọ trên địa bàn. Số lượng 65.000 nhà trọ trên địa bàn là số lượng thống kê năm 2022 nên cần cập nhật.

"Quy định diện tích sàn tối thiếu là để hạn chế số người trong một phòng, hạn chế số phòng trong một nhà để tránh tập trung đông người và hướng đến mục đích cao nhất là an toàn của người dân"- bà Loan nhấn mạnh.

Đề cương mang tính ban đầu đề xuất là 5m2 nhưng theo thống kế ban đầu tại một số quận, chỉ tiêu này có thể khác, nội thành khác, ngoại thành khác. Đây là một biến số nên khi có đề cương hoàn chỉnh sẽ có quy định cụ thể.



Về vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy, có đề xuất hẻm xây dựng nhà để cho thuê trọ tối thiểu phải rộng từ 3-4m, bà Loan cho biết mục đích là để đảm bảo cho xe cứu hỏa được tiếp cận. Trường hợp hẻm không rộng phải cách đường chính không quá 100m là để đường ống nước của xe cứu hỏa vào được khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

"Còn quy định mọi phòng trong nhà phải có hành lang dẫn ra lối thoát nạn cũng không ngoài mục đích an toàn"- bà Loan nói.

Bà Loan cho hay một kỳ vọng khi thực hiện đề án này là Sở Xây dựng mong muốn cùng với công an phân loại được nhà trọ an toàn, tiến tới hình thành một App nhà trọ an toàn, trong đó có thông tin người cho thuê trọ, người thuê trọ với thông tin rõ ràng, minh bạch để góp phần điều chỉnh giá thị trường.