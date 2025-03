Sở Y tế Đắk Lắk lập đoàn kiểm tra công ty sản xuất kẹo rau củ Kera

Ngày 7-3, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đã giao thanh tra sở phối hợp chi cục vệ sinh ATTP tỉnh tổ chức kiểm tra quy trình sản xuất kẹo rau củ Kera tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE.

Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Công ty Cổ phần ASIA LIFE, có trụ sở tại số 18/99 Nguyễn Văn Linh (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Theo ghi nhận của phóng viên, nơi đặt trụ sở Công ty Cổ phần ASIA LIFE là khu dân cư.

Người đại diện Công ty Cổ phần ASIA LIFE cho biết đã nhận được thông báo và đang chờ để làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Y tế Đắk Lắk.

Về sản phẩm kẹo Kera, đại diện này cho biết là sản xuất theo "đơn đặt hàng" của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

"Các công bố trên sản phẩm đều do công ty đối tác thực hiện, đơn vị chỉ gia công, đóng gói theo yêu cầu. Việc họ quảng cáo, bán sản phẩm như thế nào công ty không rõ" - vị này nói.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk lập đoàn kiểm tra tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã nhận được thông tin trên một số website, facebook, Tiktok... quảng cáo sản phẩm: Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES với tên gọi là Kẹo rau củ Kera do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM) công bố; sản xuất tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE, có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE.

Các nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera; kiểm tra việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera trên các dây chuyền đã được cấp có đúng quy định hay không.

Nếu quá trình sản xuất có vi phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk sau khi kiểm tra, phải công bố kết quả trên các phương tiên thông tin đại chúng và báo cáo kết quả kiểm tra về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 12-3.