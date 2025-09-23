HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Sở Y tế TP HCM trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 38 trung tâm y tế khu vực

Liên Anh

(NLĐO) - Các trung tâm y tế quận, huyện tại TP HCM được chuyển đổi thành trung tâm y tế khu vực; đồng thời bổ nhiệm lãnh đạo 38 trung tâm y tế khu vực.

Ngày 23-9, Sở Y tế TP HCM trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 38 trung tâm y tế khu vực. Đồng thời, chuyển đổi các trung tâm y tế quận, huyện thành trung tâm y tế khu vực.

Sở Y tế TP HCM trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 38 trung tâm y tế khu vực - Ảnh 1.

Ban Giám đốc Sở Y tế TP HCM chụp hình với Giám đốc và các Phó Giám đốc của 38 Trung tâm Y tế khu vực được trao quyết định bổ nhiệm


Theo Sở Y tế, các trung tâm y tế quận, huyện được chuyển đổi thành các Trung tâm Y tế khu vực. Trong đó, Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc, Chợ Lớn, Hòa Hưng và Cần Giờ được điều chỉnh mô hình hoạt động thành trung tâm y tế không có giường bệnh nội trú. Chức năng điều trị nội trú được chuyển giao cho các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa đang bị quá tải, nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Đồng thời, tổ chức lại 443 trạm y tế xã, phường, đặc khu thành 168 trạm y tế gắn với 296 điểm y tế trực thuộc.

Sở Y tế cho biết thêm ngành y tế cũng đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho giám đốc và các phó giám đốc của 38 trung tâm y tế khu vực. Đây không chỉ là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt về tổ chức bộ máy, mà còn là sự khởi đầu cho một hành trình mới trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của tuyến y tế cơ sở, giúp người dân dễ tiếp cận hơn với các dịch vụ y tế ban đầu.

Sở Y tế TP HCM trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 38 trung tâm y tế khu vực - Ảnh 2.

Danh sách các trung tâm y tế khu vực vừa được đổi tên

Cùng với việc công bố và trao quyết định lãnh đạo các trung tâm tế khu vực, Sở Y tế đã triển khai nhiều nội dung quan trọng nhằm bảo đảm tính pháp lý, thống nhất trong tổ chức bộ máy sau đổi tên và tổ chức lại trạm y tế, giúp trung tâm y tế khu vực nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả. 

Cụ thể, nhắc nhở các Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực rà soát, bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản của các trạm y tế trước khi tổ chức lại; thực hiện gắn biển hiệu tên gọi mới cho trung tâm y tế khu vực, trạm y tế, điểm y tế.

Hướng dẫn thủ tục khắc và đăng ký mẫu con dấu mới cho của trạm y tế sau khi tổ chức lại; đối với các điểm y tế, việc sử dụng con dấu thực hiện theo con dấu của trạm quản lý trực tiếp, không đăng ký và sử dụng con dấu riêng. 

Đồng thời, đề nghị trung tâm y tế khu vực có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về quản lý, sử dụng con dấu, trong đó quy định rõ trách nhiệm quản lý, thẩm quyền ký và phạm vi sử dụng con dấu của trung tâm y tế khu vực, các trạm trực thuộc, điểm y tế thực hiện sử dụng con dấu của trạm y tế quản lý.

Xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế khu vực.

Hướng dẫn việc bổ nhiệm trưởng, phó trưởng trạm y tế; bổ nhiệm viên chức quản lý các khoa, phòng tại trung tâm y tế khu vực theo đúng quy định; đồng thời đề nghị các trung tâm lập hồ sơ trình Sở Y tế xem xét, bổ nhiệm kế toán trưởng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, còn hướng dẫn các trung tâm y tế khu vực xây dựng đề án vị trí việc làm, cũng như lập kế hoạch tuyển dụng viên chức đáp ứng nhu cầu nhân lực mới.

Theo Sở Y tế, trong hệ thống y tế TP HCM, y tế cơ sở luôn giữ vai trò nền tảng, là "cửa ngõ chăm sóc sức khỏe ban đầu" gần gũi và gắn bó nhất với cộng đồng. Đây chính là nơi đầu tiên tiếp nhận, khám sàng lọc, theo dõi sức khỏe liên tục và quản lý hồ sơ sức khỏe người dân.

Lần đầu tiên Trạm Cấp cứu 115 đặt tại trung tâm y tế

Lần đầu tiên Trạm Cấp cứu 115 đặt tại trung tâm y tế

Tại TP HCM, Trung tâm Y tế (TTYT) quận 8 lần đầu tiên ra mắt Trạm Cấp cứu (TCCVT) vệ tinh 115.

Giả giấy tờ trung tâm y tế, xin cấp kinh phí hơn 600 triệu đồng

(NLĐO) - Văn bản giả mạo với nội dung "Xin phê duyệt cấp kinh phí cho nhà thầu" hơn 600 triệu đồng, có đóng dấu và chữ ký giả của giám đốc trung tâm y tế

Trung tâm y tế chỉ có 1 bác sĩ mổ đẻ

(NLĐO) - Cử tri đề nghị xem xét lại chất lượng bác sĩ khi nhiều trường hợp bị đau ruột thừa, sinh mổ phải chuyển tuyến để thực hiện.

