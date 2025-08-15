HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Sở Y tế TP HCM đề nghị đình chỉ vĩnh viễn phòng khám “vẽ bệnh moi tiền” tái phạm nhiều lần

Liên Anh

(NLĐO) - Một phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" tái phạm nhiều lần nên Sở Y tế TP HCM đã đề nghị đình chỉ vĩnh viễn, tước giấy phép hoạt động.

Ngày 15-8, Sở Y tế TP HCM cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an TP HCM để điều tra, xử lý Phòng khám Đa khoa Tháng Tám vì có nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan hành vi "vẽ bệnh moi tiền", tái phạm dù đã nhiều lần bị xử phạt.

Tái phạm nhiều lần, Sở Y tế TP HCM kiến nghị đình chỉ vĩnh viễn một phòng khám “vẽ bệnh, moi tiền”- Ảnh 1.

Phòng khám Đa khoa Tháng Tám tái phạm nhiều lần, Sở Y tế TP HCM đề nghị đình chỉ vĩnh viễn

Theo Sở Y tế, Phòng Kiểm tra - Pháp chế của sở phối hợp cùng các chuyên gia sản - ngoại khoa và UBND phường Xuân Hòa, TP HCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám Đa khoa Tháng Tám sau khi nhận nhiều phản ánh từ người dân.

Tại thời điểm kiểm tra, phòng khám này chỉ cung cấp hồ sơ bệnh án ngày 6-8 với chẩn đoán "thai 8 tuần 3 ngày", không có đơn thuốc, chỉ có phiếu thu 580.000 đồng. Khi đoàn kiểm tra đưa ra thêm 2 phiếu thu do người bệnh cung cấp (2,8 triệu đồng và 26 triệu đồng) thì hơn một giờ sau, phòng khám mới bổ sung hồ sơ bệnh án ngày 7-8 với nội dung "Đình chỉ thai 8 tuần 3 ngày bằng phương pháp hút chân không".

Đáng chú ý, việc phá thai quá 7 tuần là vượt quá phạm vi chuyên môn kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt cho cơ sở này.

Sở Y tế TP HCM khuyến cáo người dân không vội chi trả những khoản phí bất thường, không rõ ràng tại các phòng khám tư. Khi phát hiện dấu hiệu bị "vẽ bệnh moi tiền", cần gọi ngay đến đường dây nóng của Sở Y tế theo số: 0967.771.010 hoặc 0989.401.155


Sở Y tế cho biết theo phản ánh của người bệnh, ban đầu Phòng khám Đa khoa Tháng Tám tư vấn phá thai nội khoa với chi phí thấp. Tuy nhiên, khi bệnh nhân lên bàn thủ thuật, cơ sở này liên tục thông báo phát sinh bệnh khác, buộc người bệnh phải đóng thêm tiền, có ca bị thu đến 26 triệu đồng. Đặc biệt, có trường hợp phá thai trên 8 tuần, bệnh nhân cho biết bị nhân viên "cố tình làm đau" để buộc phải chọn "gói dịch vụ đặc biệt".

Trước đó, vào ngày 6-11-2024, phòng khám này từng bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt hành chính với các vi phạm tương tự, trong đó có việc phá thai tới 18 tuần, vượt xa giới hạn được cấp phép. Hình thức xử phạt bao gồm: phạt tiền ở mức tối đa, tước giấy phép hoạt động trong 4 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong 3 tháng.

Ngoài ra, bác sĩ L.H.L – người trực tiếp khám cho bệnh nhân trong vụ việc mới đây, cũng từng bị xử phạt ngày 30-1-2024 với 3 hành vi vi phạm, trong đó có việc chỉ định sử dụng dịch vụ vì vụ lợi. Bác sĩ này bị tước chứng chỉ hành nghề 3 tháng.

"Sở Y tế đã đưa Phòng khám Đa khoa Tháng Tám vào danh sách cơ sở tái phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn người bệnh. Đây là hành vi không thể dung thứ" – Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh.

Sở Y tế cũng đề nghị bổ sung các biện pháp xử phạt hành chính nghiêm khắc hơn, như tước giấy phép hoạt động và đình chỉ hành nghề vĩnh viễn đối với những cá nhân và cơ sở tái phạm nhiều lần, cố tình trục lợi trên sức khỏe người bệnh.

Tin liên quan

Người bệnh kêu cứu vì bị phòng khám tư "vẽ bệnh, moi tiền"

Người bệnh kêu cứu vì bị phòng khám tư "vẽ bệnh, moi tiền"

(NLĐO) - Khi đang nằm trên bàn mổ thì bệnh nhân buộc phải đóng thêm hàng chục triệu đồng để được thủ thuật.

Nhiều phòng khám tư ở Bình Dương bị tố "vẽ bệnh, moi tiền"

(NLĐO) – Những phòng khám tư nhân này bị người dân tố "vẽ bệnh, moi tiền", gây bức xúc dư luận trong thời gian dài.

Phòng khám “vẽ bệnh, moi tiền”: Kiểm tra đột xuất phòng khám Đa khoa Âu Á

(NLĐO) – Sau bài viết phòng khám "vẽ bệnh, moi tiền" tại Phòng khám Đa khoa Âu Á (quận 6, TP HCM) trong loạt bài điều tra do phóng viên Báo Người Lao Động thực hiện, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã kiểm tra phòng khám trên và phát hiện hành vi "vẽ bệnh, moi tiền".

sở y tế tước giấy phép đình chỉ hành nghề đình chỉ hoạt động phòng khám bị đình chỉ hoạt động phòng khám vi phạm vẽ bệnh moi tiền
