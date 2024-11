Sở Y tế TP HCM đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM

Sở Y tế TP HCM vừa cho biết sau khi nhận được thông báo của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) về việc khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc, Sở Y tế đã gửi văn bản số 12529/SYT-TCCB báo cáo UBND TP HCM về tình hình nhân sự lãnh đạo của Viện Y dược học dân tộc.



Theo Sở Y tế, căn cứ vào các quy định tại Nghị định số 71/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Ban Giám đốc Sở Y tế TP HCM đã họp và thống nhất tạm đình chỉ công tác, tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Huỳnh Nguyễn Lộc.

Đồng thời, Sở Y tế đã giao ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc, phụ trách điều hành các hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và các nhiệm vụ của viện trưởng cho đến khi có quyết định chính thức từ cấp có thẩm quyền.

Hiện tại, Viện Y dược học dân tộc vẫn duy trì hoạt động bình thường. Sở Y tế TP HCM tiếp tục theo dõi và cập nhật các thông tin mới từ các cơ quan chức năng, đồng thời báo cáo kịp thời tình hình cho UBND TP HCM.

Trước đó, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt để tạm giam ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP HCM do liên quan vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP HCM tại căn hộ ở tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 8, quận Phú Nhuận).