Soạn giả Đức Hiền nói về ba người chị nghệ sĩ là thần tượng Ngọc Đáng, Kim Cương, Thanh Vy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Soạn giả Đức Hiền nói về ba người chị nghệ sĩ là thần tượng Ngọc Đáng, Kim Cương, Thanh Vy

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Soạn giả Đức Hiền là người giữ lửa ký ức cải lương, ông tự hào về 3 người chị nghệ sĩ mà ông kính trọng


Soạn giả Đức Hiền nói về ba người chị nghệ sĩ là thần tượng Ngọc Đáng, Kim Cương, Thanh Vy - Ảnh 1.

Soạn giả Đức Hiền và NSND Kim Cương

Sáng 21-3, soạn giả Đức Hiền - người lặng lẽ giữ lửa nghề bằng ký ức, bằng trang viết và bằng cả sự tri ân - đã khoe ba bức ảnh đầy ý nghĩa trong đời ông, đó là ảnh chụp với: NS Ngọc Đáng, NSND Kim Cương và NSND Thanh Vy.

Người kể chuyện bằng ký ức sân khấu

Nhắc đến soạn giả Đức Hiền, giới nghề nhớ ngay đến vở "Bàn thờ tổ cô đào hát" – một tác phẩm không chỉ giàu cảm xúc mà còn chạm đến tầng sâu văn hóa tín ngưỡng của giới nghệ sĩ hoạt động sân khấu. Trong vở diễn ấy, bàn thờ tổ không chỉ là không gian thiêng, mà là nơi neo giữ đạo nghề, nơi người nghệ sĩ đối diện với chính mình.

Không dừng lại ở sáng tác riêng, Đức Hiền còn được biết đến như một "cầu nối" khi chuyển thể nhiều kịch bản từ nhà viết kịch Lê Duy Hạnh. Những bản chuyển thể của ông không đơn thuần là chuyển ngữ sân khấu, mà là sự "tái sinh" – giữ tinh thần nguyên tác nhưng thổi vào đó hơi thở cải lương, giúp tác phẩm gần gũi hơn với công chúng phương Nam. 

Nhiều vở diễn mang dấu ấn của ông đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt, bởi ở đó, người ta thấy sự dung hòa giữa truyền thống và đương đại, giữa văn chương và đời sống.

Ba "người chị" – ba cột mốc của một đời nghề

Câu chuyện khiến dư luận xúc động lại không đến từ một vở diễn, mà từ ba bức ảnh được chính ông chia sẻ trên trang cá nhân. Đó là ba người phụ nữ mà ông gọi bằng tất cả sự kính trọng: "ba người chị trong nghề".

Soạn giả Đức Hiền nói về ba người chị nghệ sĩ là thần tượng Ngọc Đáng, Kim Cương, Thanh Vy - Ảnh 2.

Soạn giả Đức Hiền và nghệ sĩ Ngọc Đáng

Nghệ sĩ Ngọc Đán năm nay tròn 100 tuổi đang được chăm sóc y tế tại Khu dưỡng lão Thị Nghè; NSND Kim Cương tròn 90 tuổi và NSƯT Thanh Vy tròn 80 tuổi. "Ba nghệ sĩ, ba thế hệ, cách nhau đúng 10 năm, như một "dòng chảy sống" của sân khấu cải lương suốt gần một thế kỷ. Điều khiến tôi tự hào không chỉ là tuổi đời đáng kính của các nghệ sĩ, mà là sự minh mẫn, khỏe mạnh và tinh thần nghệ thuật không hề phai nhạt của ba chị. 

Với tôi, ba nữ nghệ sĩ là những "cây đại thụ" và là điểm tựa tinh thần cho thế hệ sau" – ông bày tỏ niềm xúc động khi được sống và làm nghề trong cùng một thời đại với những con người như thế – những chứng nhân sống của cải lương, những người đã đi qua chiến tranh, biến động và vẫn giữ trọn tình yêu sân khấu.

"Chị Ngọc Đáng có vai Juliet để đời, chi Kim Cương có cô Diệu trong vở "Lá sầu riêng" và chi Thanh Vy có vai Nàng Xê Đa. Ba tượng đài nghệ thuật trong lòng tôi, ba tấm gương sáng trong lao động nghệ thuật để các thế hệ nghệ sĩ trẻ noi theo mà tôi rèn bản lĩnh sân khấu" - soạn giả Đức Hiền tâm sự.

Soạn giả Đức Hiền nói về ba người chị nghệ sĩ là thần tượng Ngọc Đáng, Kim Cương, Thanh Vy - Ảnh 3.

Soạn giả Đức Hiền và NSND Thanh Vy

Người lưu giữ tư liệu – giữ lại "ký ức sống" của cải lương

Ít ai biết rằng, phía sau những trang kịch bản, soạn giả Đức Hiền còn là một "người giữ kho ký ức". Ông đang lưu giữ một lượng lớn tư liệu quý về sân khấu cải lương – từ kịch bản, hình ảnh, đến những ghi chép hậu trường mà không phải ai cũng có được.

Chính sự tận tụy ấy đã giúp ông đóng góp quan trọng trong việc thực hiện hai công trình sách của Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh: Cải lương TP.HCM giai đoạn 1950 – 1975 và Cải lương TP.HCM giai đoạn 1975 – 2025.

"Đây là hai cuốn sách tổng kết hoạt động sân khấu cải lương, là bản đồ ký ức của một loại hình nghệ thuật từng làm nên bản sắc văn hóa Nam Bộ. Tôi tự hào khi được mời tham gia viết bài" – soạn giả Đức Hiền tâm sự.

Trong sách, dấu ấn của những soạn giả tài năng như Đức Hiền là những "mảnh ghép" không thể thay thế. Ở tuổi không còn trẻ, ông vẫn là một trong những cây bút sung sức của Chi hội Tác giả TP HCM. 

Ông đều đặn tham gia các cuộc vận động sáng tác, không ngừng viết, không ngừng tìm tòi. Điều đáng quý là ông không chạy theo xu hướng, mà luôn trung thành với giá trị cốt lõi của cải lương: đạo lý, nhân văn và bản sắc văn hóa.

Giữ lửa không chỉ bằng tác phẩm, mà bằng sự tri ân. Ông được Hội Sân khấu TP HCM giao nhiệm vụ trông coi Khu nghĩa trang nghệ sĩ và Chùa Nghệ sĩ nhiều năm qua, mỗi ngày ông đi về giữa nhà mình và khu vực Gò Vấp để làm tốt công việc được giao.

"Không ồn ào, không phô trương, nhưng những gì Đức Hiền tích lũy và trao lại cho đời sống sân khấu lại mang giá trị bền bỉ như chính tinh thần của cải lương Nam Bộ" – NSND Kim Cương nói.


Soạn giả Đức Hiền, nhạc sĩ Phạm Hoàng Long trao tặng tác phẩm viết về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

(NLĐO) - Bằng tấm lòng ngưỡng mộ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, soạn giả Đức Hiền, nhạc sĩ Phạm Hoàng Long đã sáng tác hai tác phẩm phổ thơ Trần Thiện Hà thật da diết, giàu cảm xúc

Soạn giả Đức Hiền bị tai nạn, nhập viện

(NLĐO) – Ông là cây bút tạo được nhiều dấu ấn trên sân khấu cải lương, đồng thời là người chăm sóc Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TP HCM nhiều năm qua.

Đức Hiền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo