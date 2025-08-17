HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Sốc: Tay vợt 13 tuổi của TP HCM hạ tuyển thủ Davis Cup ở Giải Quốc gia

Quốc An

(NLĐO) - Tay vợt 13 tuổi của đơn vị TP HCM vừa tạo nên cú sốc khi hạ tuyển thủ Davis Cup Việt Nam ở giải quốc gia.

Theo cập nhật từ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, nội dung đơn nam của Giải quần vợt vô địch nam nữ Quốc gia 2025 đã chứng kiến cú sốc lớn với tay vợt 13 tuổi hạ đàn anh 24 tuổi.

Cụ thể, tay vợt 13 tuổi Lê Phú Gia (sinh năm 2012, đơn vị TP HCM) bất ngờ đánh bại đàn anh Nguyễn Văn Phương (2001) với tỉ số 2-1 (6-4, 2-6, 6-4). Văn Phương là hạt giống số 2 của giải và là trụ cột tuyển Davis Cup Việt Nam tại Davis Cup nhóm III vừa qua, khi là 1 trong 2 tay vợt đánh đôi giúp Việt Nam trụ hạng.

Chiến thắng này được xem là một trong những kết quả gây chấn động nhất của quần vợt Việt Nam trong nhiều năm qua.

Sốc: Tay vợt 13 tuổi của TP HCM hạ tuyển thủ Davis Cup ở Giải Quốc gia- Ảnh 1.

Ở trận đấu này, Phú Gia thi đấu đầy bản lĩnh, biết tận dụng tốt cơ hội để tạo ra bước ngoặt, trong khi đàn anh Văn Phương lại có ngày thi đấu dưới phong độ, liên tục đánh hỏng và không duy trì được cảm giác bóng. Sang set 3 quyết định, hạn chế về thể lực càng khiến Văn Phương hụt hơi, tạo điều kiện để tay vợt nhí TP HCM hoàn tất chiến thắng lịch sử, tạo nên chấn động ở giải đấu.

Chiến thắng này giúp tay vợt 13 tuổi, Phú Gia tiến vào vòng 3 của giải và gặp hạt giống số 9, Đinh Công Hậu.

Giải đấu này đang diễn ra tại Cụm sân quần vợt Trung tâm Thể dục Thể thao Cộng đồng thuộc phường Bình Dương, TP HCM từ ngày 14-8 kéo dài đến ngày 20-8.

Novak Djokovic nhận án phạt từ TP Marbella

Novak Djokovic nhận án phạt từ TP Marbella

(NLĐO) - Trong thời gian nghỉ dưỡng cùng gia đình, Djokovic vừa nhận án phạt từ chính quyền TP Marbella (Tây Ban Nha) vì căn biệt thự ở khu Sierra Blanca.

Chỉ tiêu của đợt tuyển chọn Davis Cup Việt Nam

(NLĐO) - Giải đấu tuyển chọn 3 vị trí còn lại cho tuyển Davis Cup Việt Nam thi đấu tại Nhóm III, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã khởi tranh sáng 9-6.

Quần vợt Việt Nam học gì từ Eala?

Ba năm rưỡi sau khi Emma Raducanu gây chấn động tại US Open, quần vợt thế giới lại chứng kiến một tài năng tuổi teen khác bùng nổ.

quần vợt Việt Nam Lê Phú Gia TP HCM Quần vợt TP HCM Nguyễn văn phương
