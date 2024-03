Đưa các học viên bỏ trốn trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng Ảnh: LÊ HOÀNG

Ngày 11-3, tin từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý vụ việc 191 người đang cai nghiện ma túy bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tại tỉnh Sóc Trăng ngày 24-2 và làm 4 cán bộ công an bị thương.

Để cơ sở cai nghiện đảm bảo nguồn nhân lực tổ chức quản lý đối tượng cai nghiện, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh bổ sung 12 người làm việc tại cơ sở cai nghiện (từ 57 người lên 69 người).

Ngày 4-3, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn công tác liên ngành - khảo sát toàn diện về bộ máy tổ chức, công tác quản lý điều hành, cơ sở vật chất, việc thực hiện chế độ, chính sách... tại cơ sở cai nghiện. UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị có liên quan chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH phối hợp Công an tỉnh khẩn trương lập hồ sơ đề nghị Tòa án quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Chỉ đạo Công an tỉnh cử 10 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện trong thời gian xem xét lập đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tỉnh Sóc Trăng cũng đề nghị Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) - Bộ Công an, Cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn Cát xem xét, tạo điều kiện cho tỉnh tạm gửi tại cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn Cát số đối tượng là người bị đưa vào cơ sở cai nghiện có hành vi vi phạm ngày 24-2, trong thời gian chờ các cơ quan chức năng hoàn chỉnh thủ tục đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Đến ngày 7-3, Công an TP Sóc Trăng đã phối hợp với cơ sở cai nghiện lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với 142 người cai nghiện ma túy vi phạm ngày 24-2; số người vi phạm còn lại do chưa đủ 18 tuổi cần lưu giữ giữ tại cơ sở cai nghiện và do đang tiếp tục cùng cố hồ sơ đề theo quy định. xử lý



Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đề nghị Chính phủ, Bộ LĐ-TB-XH tiếp tục quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh với tổng kinh phí khoảng 19 tỉ đồng.

Để đảm bảo dinh dưỡng cho người cai nghiện, đề nghị Chính phủ xem xét, nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy từ 0,8 mức lương cơ sở/người/tháng (theo khoản 1 Điều 65 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ) lên 1,2 mức lương cơ sở/người/tháng.

Đề nghị Bộ LĐ-TB-XH chỉ đạo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác quản lý người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng.

Được biết, đến ngày 9-3, lực lượng chức năng đã truy tìm được 160/191 người cai nghiện bỏ trốn.