Sóc Trăng: Nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, vừa ký ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2025.





Theo Chỉ thị, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 10/4/2025 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 22/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025; đồng thời, khắc phục các hạn chế, tồn tại nêu trên, triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế tỉnh Sóc Trăng năm 2025 đạt 8% trở lên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung trọng tâm.

Tỉnh Sóc Trăng tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện sản xuất tại các cơ sở sản xuất giống và kinh doanh vật tư thủy sản, đảm bảo chất lượng vật tư đầu vào phục vụ hoạt động nuôi trồng bền vững. Ảnh: LÊ HOÀNG VŨ

Theo đó, đối với các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 01/CTr- UBND ngày 16/01/2025 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh về kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 24/3/2025 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải gân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế tỉnh Sóc Trăng năm 2025 đạt 8% trở lên.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các cơ theo thẩm quyền. Chủ động thực hiện công tác định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết; kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khi có khó khăn vướng mắc; đảm bảo không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và địa phương tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc cây trồng, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh và ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, đặc biệt trong điều kiện mưa nhiều. Phấn đấu thu hoạch vụ lúa Hè Thu năm 2025 đạt sản lượng trên 828.000 tấn (tăng 0,03% so với cùng kỳ), góp phần đưa tổng sản lượng lúa toàn tỉnh đạt trên 2,1 triệu tấn.

Tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất các loại cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây ăn trái; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng đối với một số cây trồng chủ lực như: hành tím, mía, bưởi, nhãn, sầu riêng, vú sữa, xoài...

Đẩy mạnh xây dựng vùng trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường, nhằm tăng cường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, tiếp tục chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến theo hướng giảm giá thành, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Tăng cường xây dựng và hoàn thiện mã số vùng trồng nhằm phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc, xác định rõ vùng sản xuất để hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý và chỉ đạo sản xuất.

Thực hiện tốt công tác quản lý đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh, tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, hướng dẫn tổ chức sản xuất chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường, tăng cường kiểm tra công tác kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ, thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trong chăn nuôi, tổ chức tốt các Kế hoạch tiêm phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật và tiêm bổ sung theo chu chuyển đàn.

Song song đó, tăng cường quản lý nuôi tôm nước lợ theo đúng khung lịch mùa vụ; chủ động thực hiện quan trắc, giám sát môi trường vùng nuôi để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn kỹ thuật và đề xuất giải pháp ứng phó, góp phần ổn định diện tích nuôi và giảm thiểu thiệt hại do thời tiết, dịch bệnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy đăng ký nuôi đối với các đối tượng thủy sản chủ lực theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; khuyến khích phát triển mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao tại các địa bàn có lợi thế như Trần Đề, Long Phú, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu.

Bên cạnh đó, tập trung khai thác tiềm năng nguồn lợi cá đồng tại các vùng trũng như Mỹ Tú, Thạnh Trị và thị xã Ngã Năm; ưu tiên phát triển vùng nuôi cá rô phi để tạo nguồn nguyên liệu tại chỗ phục vụ chế biến và xuất khẩu. Tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện sản xuất tại các cơ sở sản xuất giống và kinh doanh vật tư thủy sản, đảm bảo chất lượng vật tư đầu vào phục vụ hoạt động nuôi trồng bền vững. Phấn đấu đến cuối năm, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt trên 343.000 tấn, trong đó riêng sản lượng tôm nước lợ đạt khoảng 240.000 tấn.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi hiện có, vận hành tốt cống âu thuyền Rạch Mọp phục vụ phòng chống hạn, xâm nhập mặn. Triển khai nhanh, có hiệu quả công tác duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi. Phối hợp với Đài khí tượng thủy văn Sóc Trăng theo dõi tình hình diễn biến thời tiết; ảnh hưởng triều cường, bão, tổ chức trực phòng chống thiên tai để tổng hợp, xử lý thông tin kịp thời phục vụ sản xuất và cuộc sống người dân.

Hỗ trợ xúc tiến liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tham gia trưng bày sản phẩm OCOP tại hội chợ, hội nghị, hội thảo trong, ngoài tỉnh Sóc Trăng; phát huy giá trị các sản phẩm OCOP đặc trưng, có thế mạnh của tỉnh. Huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới để xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh; phấn đấu duy trì, nâng cao chất lượng 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng năm 2025.

Thực hiện có hiệu quả tiến độ thu tiền sử dụng đất, thuế đất, mặt nước, bán đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo tiến độ thu ngân sách, bổ sung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, nhất là các dự án đầu tư trọng điểm.