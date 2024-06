Sôi động Giải bóng đá Báo Công an TP HCM mở rộng năm 2024

Giải do Báo Công an TP HCM phối hợp cùng UBND quận Gò Vấp tổ chức, nhằm xây dựng sân chơi lành mạnh, gắn kết đơn vị cũng như tăng tính kết nối, tương tác với các cơ quan trong và ngoài ngành. Đây cũng là dịp thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao, tạo điều kiện để lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an giao lưu, học hỏi, phát huy đoàn kết, gắn bó, góp phần tích cực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



Đại tá Bùi Ngọc Giáp, TBT báo CA TP HCM. phát biểu khai mạc giải

Giải có sự tham dự của 12 đội bóng trong và ngoài lực lượng CAND, gồm: Đội bóng đá Báo Công an TP HCM; đội bóng UBND quận Gò Vấp; Báo Người Lao Động; Ngân hàng Agribank KV miền Nam; Công ty Quy hoạch đô thị TP HCM; Phòng CSGT Công an TP HCM; Công ty 990; Công an TP Thủ Đức; Công an quận Gò Vấp; Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (HL&BDNV), Phòng Tổ chức Cán bộ Công an TP HCM; Trung đoàn Cảnh sát Cơ động và CLB FC phường 5, Gò Vấp.

Các đội bóng tham dự giải

Các đội được chia vào 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tranh tứ kết, bắt đầu từ ngày 8-6. Dự kiến, các trận chung kết và tranh hạng ba sẽ diễn ra vào ngày 18-6, đều tại sân Trung tâm TDTT Gò Vấp.

Đội bóng Báo Người Lao Động vây hãm khung thành đội UBND Q.Gò Vấp

Sau lễ khai mạc sáng 8-6, các cặp đấu vòng loại đầu tiên của giải đã diễn ra giữa đội bóng Báo Người Lao Động và UBND quận Gò Vấp; Trung tâm HL&BDNV gặp Ngân hàng Agribank KV miền Nam; đội bóng Báo Công an TP HCM gặp FC phường 5, Gò Vấp và đội bóng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động đối đầu cùng Công ty Quy hoạch đô thị TP HCM.

Bàn gỡ 1-1 từ chấm phạt đền của đội báo Người Lao Động

Kết quả, đội UBND quận Gò Vấp vượt qua đội Báo Người Lao Động với tỉ số 2-1; Agribank KV miền Nam thắng 4-1 trước Trung tâm HL&BDNV; đội Báo Công an TP HCM thua 0-2 trước FC phường 5, Gò Vấp và Công ty Quy hoạch đô thị TP HCM thắng đội Trung đoàn Cảnh sát Cơ động 3-1.