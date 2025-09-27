Sôi động khởi tranh Giải vô địch Roller Sports các đội mạnh quốc gia 2025

Giải vô địch Roller Sports các đội mạnh quốc gia năm 2025 do Liên đoàn Trượt băng và Roller Sports Việt Nam tổ chức đã khai diễn sáng 27-9 tại sân vận động Gia Định (TP HCM).



Hơn 200 VĐV của 10 đơn vị tỉnh, thành về tham dự giải

Sự kiện năm nay thu hút sự tham gia của hơn 200 VĐV đến từ 10 đơn vị tỉnh, thành có phong trào mạnh trên cả nước, gồm: TP HCM, Tây Ninh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Đồng Nai, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Hà Nội, Gia Lai và Đồng Tháp.

Đua tranh sôi nổi sau lễ khai mạc

Giải đấu bao gồm tổng cộng 46 nội dung tranh tài, chia thành 3 phân môn chính: Patin tốc độ, Patin nghệ thuật và Trượt ván. Riêng nội dung trượt patin tốc độ có 28 bộ huy chương và các VĐV thi đấu ở nhiều cự ly như: 400 mét (1 vòng sân), 800 mét (2 vòng), 1000 mét (2,5 vòng) và 1600 mét (4 vòng). Việc phân chia độ tuổi của VĐV được tính đến thời điểm ngày 26/9/2025 để đảm bảo sự công bằng trong thi đấu.

Các VĐV nhí thi đấu như biểu diễn

Giải vô địch được tổ chức hàng năm với mục đích chính là phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Roller Sports trên toàn quốc. Đây là cơ hội để các đoàn thể thao đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên của mình, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để các VĐV nâng cao thành tích chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quý báu.

Đặc biệt, giải đấu năm 2025 có ý nghĩa quan trọng khi là bước chuẩn bị lực lượng then chốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, sự kiện mà TP HCM sẽ là chủ nhà.



