Thể thao

Sôi động khởi tranh Giải vô địch Roller Sports các đội mạnh quốc gia 2025

Đào Tùng

(NLĐO) - Đông đảo VĐV xuất sắc của 10 tỉnh, thành phố tranh tài tại Giải vô địch Roller Sports các đội mạnh quốc gia 2025 với nhiều nội dung thi đấu phong phú.

Giải vô địch Roller Sports các đội mạnh quốc gia năm 2025 do Liên đoàn Trượt băng và Roller Sports Việt Nam tổ chức đã khai diễn sáng 27-9 tại sân vận động Gia Định (TP HCM).

Sôi động khởi tranh Giải vô địch Roller Sports các đội mạnh quốc gia 2025- Ảnh 1.

Hơn 200 VĐV của 10 đơn vị tỉnh, thành về tham dự giải

Sự kiện năm nay thu hút sự tham gia của hơn 200 VĐV đến từ 10 đơn vị tỉnh, thành có phong trào mạnh trên cả nước, gồm: TP HCM, Tây Ninh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Đồng Nai, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Hà Nội, Gia Lai và Đồng Tháp.

Sôi động khởi tranh Giải vô địch Roller Sports các đội mạnh quốc gia 2025- Ảnh 2.

Đua tranh sôi nổi sau lễ khai mạc

Giải đấu bao gồm tổng cộng 46 nội dung tranh tài, chia thành 3 phân môn chính: Patin tốc độ, Patin nghệ thuật và Trượt ván. Riêng nội dung trượt patin tốc độ có 28 bộ huy chương và các VĐV thi đấu ở nhiều cự ly như: 400 mét (1 vòng sân), 800 mét (2 vòng), 1000 mét (2,5 vòng) và 1600 mét (4 vòng). Việc phân chia độ tuổi của VĐV được tính đến thời điểm ngày 26/9/2025 để đảm bảo sự công bằng trong thi đấu.

Sôi động khởi tranh Giải vô địch Roller Sports các đội mạnh quốc gia 2025- Ảnh 3.

Các VĐV nhí thi đấu như biểu diễn

Giải vô địch được tổ chức hàng năm với mục đích chính là phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Roller Sports trên toàn quốc. Đây là cơ hội để các đoàn thể thao đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên của mình, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để các VĐV nâng cao thành tích chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quý báu.

Đặc biệt, giải đấu năm 2025 có ý nghĩa quan trọng khi là bước chuẩn bị lực lượng then chốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, sự kiện mà TP HCM sẽ là chủ nhà.


Tin liên quan

Gần 200 VĐV tham dự giải Roller Sports TP HCM - Chào năm mới 2025

Gần 200 VĐV tham dự giải Roller Sports TP HCM - Chào năm mới 2025

(NLĐO) - Giải Roller Sports TP HCM do Liên đoàn Xe thể thao TP HCM phối hợp Công ty CP phát triển Thể thao Việt Nam Roller tổ chức.

Roller Sports thu hút các tài năng trẻ quốc gia

(NLĐO) - Chỉ hơn một tháng sau khi hạ màn Giải Vô địch quốc gia và các nhóm tuổi 2024, các gương mặt trẻ của môn Roller Sports tiếp tục đua tài tại Giải Vô địch trẻ quốc gia 2024.

Roller Sports: Tăng tốc hội nhập quốc tế

Roller Sports, từng được biết nhiều với tên gọi trượt patin, đã làm sôi động cả làng thể thao TP HCM trong 2 ngày cuối tuần qua với Giải Vô địch trẻ toàn quốc 2022

TP HCM sân Gia Định Giải vô địch Roller Sports các đội mạnh quốc gia Liên đoàn Trượt băng và Roller Sports Việt Nam
