Sôi động Ngày chạy Olympic - Vì an ninh Tổ quốc

"Ngày chạy Olympic - Vì an ninh Tổ quốc năm 2025" khối đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội diễn ra tại Khu tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" ở Hà Nội với sự tham gia của khoảng 2.000 lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, học viên các học viện, trường Công an nhân dân...



Lực lượng góp mặt tại Ngày chạy Olympic – Vì an ninh Tổ quốc

Tham dự ngày chạy cùng lực lượng công an có các vị đại biểu như Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương...

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khai mạc ngày chạy

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa lãnh đạo nhân dân chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, vừa chủ động tích cực khắc phục tình trạng sức khỏe của người dân.

Ban Tổ chức tặng hoa các đơn vị, lực lượng tham dự giải

Dù công việc lãnh đạo đất nước vô cùng bận rộn, nhưng với tầm nhìn xa trông rộng, Bác vẫn dành cho công tác thể dục, thể thao một sự quan tâm đặc biệt. Ngày 27-3-1946, Bác đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục qua bài viết "Sức khỏe và thể dục" được đăng trên Báo Cứu Quốc.

Bác viết: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công... Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe... Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta, ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập".

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục TDTT Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ công tác thể dục, thể thao của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua.

Khoảng 2.000 chân chạy của lực lượng công an tham gia sự kiện

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT tại đơn vị; vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên tự nguyện rèn luyện thể lực, nâng cao thể chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới.

Sôi động ngày chạy

Với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học viên các học viện, các doanh nghiệp đối tác đồng hành cùng Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, ngày chạy là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời cũng là minh chứng sinh động thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần xung kích của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Ngay sau lễ khai mạc, lãnh đạo, đại biểu và thành viên tham dự chạy đồng hành xuất phát theo lộ trình 1 vòng hồ Thiền Quang (1,2 km). Các cá nhân, đội tham dự chạy tiếp sức thi đấu lộ trình 4 vòng hồ (khoảng 4,8 km).