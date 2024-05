Sôi nổi Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh Khánh Hoà

Ngày 31-5, LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh Khánh Hoà năm 2024.

Có 19 đội tham gia hội thi gồm: Công đoàn ngành Y tế; Công đoàn Công ty CP Điện lực Khánh Hoà; Công đoàn ngành Công Thương; Công đoàn Công ty truyền tải Điện 3; Công đoàn ngành Giao thông vận tải; Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt; Công đoàn Công ty Yến sào Khánh Hoà; Công đoàn ngành Xây dựng; Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế; Công đoàn ngành Nông nghiệp; Công đoàn Viên chức; LĐLĐ thành phố Nha Trang; LĐLĐ thành phố Cam Ranh; LĐLĐ thị xã Ninh Hoà; LĐLĐ huyện Diên Khánh; LĐLĐ huyện Cam Lâm; LĐLĐ huyện Vạn Ninh; LĐLĐ huyện Khánh Sơn; LĐLĐ huyện Khánh Vĩnh.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho 19 đội thi

Các đội trải qua 3 phần thi chính gồm: Phần thi chào hỏi thông qua hình thức sân khấu hoá. Mỗi đội có 5 phút để giới thiệu về đơn vị mình, thành tích hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành nghề đặc thù, công tác AT-VSLĐ tại đơn vị. Phần thi kiến thức các đội sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh vấn đề về công tác AT-VSLĐ. Phần thi thực hành mỗi đội sẽ thực hành sơ cấp cứu một tình huống tai nạn lao động trong quá trình sản xuất mà đội bốc thăm được.

Phần thi chào hỏi của đội Công đoàn ngành Y tế Khánh Hoà

Theo bà Trần Thị Hương, Phó chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà, hội thi nhằm mục đích tuyên truyền, giới thiệu về các thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời qua hội thi cũng là dịp để nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc.

Đội CĐCS Công ty CP Điện lực Khánh Hoà vừa đưa ra thông điệp tiết kiệm điện vừa giới thiệu công ty

Qua hội thi, bà Hương cũng đề nghị các cấp Công đoàn cùng lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa công tác AT-VSLĐ và phòng chống cháy nổ tại các cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Trong đó, đặc biệt là các ngành nghề có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn lao động.

Khán giả nhiệt tình cổ vũ các đội thị

Sau một ngày tranh tài sôi nội của hơn 80 an toàn vệ sinh viên của 19 đội, trong đó có những an toàn vệ sinh viên tuổi đời rất trẻ sinh năm 2003, và những an toàn vệ sinh viên dày dặn kinh nghiệm sinh năm 1967, các đội đã thể hiện xuất sắc bài thi của mình.

Giải nhất thuộc về Công đoàn Công ty Yến sào Khánh Hoà

Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Công đoàn Công ty Yến sào Khánh Hoà; gỉải nhì cho đội Công đoàn Công ty CP Điện lực Khánh Hoà và Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt và trao 3 giải ba cùng 13 giải khuyến khích cho các đội.

Ngoài ra, còn trao 3 giải thưởng cá nhân xuất sắc của mỗi phần thi.