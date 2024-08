Sôi nổi "Ngày hội pháp luật" tại quận 8, TP HCM

Ngày 13-8, tại hội trường Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và các đoàn thể thuộc quận 8 (TP HCM), Hội Phụ nữ Cụm thi đua Cảnh sát - Công an TP HCM phối hợp tổ chức “Ngày hội pháp luật” và chăm lo cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn quận 8.

Trong khuôn khổ ngày hội, các cán bộ công an đã tuyên truyền, giải đáp các thắc mắc về Luật an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn, kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy và những thay đổi của Luật căn cước, dịch vụ công trực tuyến đến người dân.

Trung tá Trần Thị Hồng Nhung trao nón bảo hiểm cho người dân tham dự chương trình

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, các chuyên gia còn tổ chức hỏi đáp trực tiếp, giúp giải đáp những băn khoăn cụ thể của người dân về các vấn đề pháp lý và an toàn.

Thiếu tá Lý Thị Trúc Vy đã thuyết trình chuyên đề về an toàn giao thông, đặc biệt chú trọng vào các điểm mù khi tham gia giao thông, qua đó giúp người dân nhận biết các nguy cơ và cách phòng tránh tai nạn.

Người dân được tuyên truyền nâng cao ý thức về an toàn giao thông

Ngoài ra, cán bộ tuyên truyền đã hướng dẫn cách nhận diện mũ bảo hiểm đạt chuẩn, nhằm bảo vệ người sử dụng khỏi các nguy hiểm không đáng có. Các gian hàng trưng bày tài liệu, mẫu mũ bảo hiểm đạt chuẩn và thiết bị phòng cháy chữa cháy đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Đại úy Nguyễn Thanh Tiến đã chia sẻ kiến thức về PCCC, bao gồm cách sử dụng ứng dụng "Help 114", bảo dưỡng thiết bị điện và gas tại nhà, và các biện pháp ứng phó khi xảy ra cháy nổ.

Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Châu đã trình bày về Luật Căn cước mới và dịch vụ công trực tuyến qua ứng dụng VNEID, nhấn mạnh sự cần thiết của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử từ 1-7-2024.

Chương trình còn bao gồm việc tặng 20 phần quà, 20 bình chữa cháy và 20 nón bảo hiểm cho phụ nữ khó khăn và trẻ em vượt khó học giỏi. Những món quà này không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn là sự động viên thiết thực cho các đối tượng gặp khó khăn trên địa bàn quận.

Thông qua sự kiện này, Hội Phụ nữ Cụm thi đua Cảnh sát - Công an TP.HCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 8 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cộng đồng và hỗ trợ các đối tượng yếu thế, góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh và an toàn hơn.

Một số hình ảnh khác tại chương trình: