Sôi nổi tranh tài tại Hội thao CITENCO năm 2026

Ngày 8-5, chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM (CITENCO) nhiệm kỳ 2026 – 2030; hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031; kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026) và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, Công đoàn – Đoàn Thanh niên – Chi hội Cựu chiến binh CITENCO đã phối hợp tổ chức hội thao năm 2026 tại sân bóng Trung tâm Thể dục Thể thao Công an thành phố (phường Tân Phú).

Hơn 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên và CNVC-LĐ tham gia Hội thao CITENCO năm 2026



Hội thao là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và CNVC-LĐ CITENCO sau những giờ làm việc; đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị, xây dựng tập thể đoàn kết, năng động và giàu tinh thần cống hiến. Đây cũng là dịp để người lao động rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo thêm động lực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Vận động viên tranh tài sôi nổi ở các nội dung thi đấu

Tham gia hội thao năm nay có 6 đơn vị với hơn 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên và CNVC-LĐ thi đấu, cổ vũ. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung hấp dẫn, đậm tính tập thể và tinh thần phối hợp đồng đội như: bóng đá mini (futsal), cầu lông đôi nam, cầu lông đôi nam – nữ, chân dài khéo léo và nhảy bao bố đôi tiếp sức nam – nữ.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc

Không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất, Hội thao CITENCO năm 2026 còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc tích cực, gắn bó và phát triển bền vững.

Qua đó, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của tổ chức Công đoàn và các đoàn thể đối với đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên - lao động, nhất là trong Tháng Công nhân năm 2026.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cùng nhiều giải phong trào cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu.