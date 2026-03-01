HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Soi tỉ số trận Arsenal - Chelsea: Trận derby căng thẳng ở Emirates

Trung Dũng

(NLĐO) - Arsenal tiếp Chelsea khi đôi bên đều rơi vào thế buộc phải thắng. Arsenal có lợi thế sân nhà nhưng khuất phục The Blues chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Soi tỉ số trận Arsenal – Chelsea: Trận derby căng thẳng ở Emirates - Ảnh 1.

Declan Rice (Arsenal) và Joao Pedro (Chelsea)

Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sân Emirates khi Arsenal và Chelsea chạm trán nhau trong vòng 28. Arsenal cần chiến thắng để không bị Manchester City bắt kịp và soán ngôi đầu bảng, trong lúc Chelsea cũng thấy một kết quả hòa đủ khiến họ văng khỏi top 5.

Trận đại chiến ở Emirates sẽ càng khốc liệt khi Arsenal lẫn Chelsea đang có phong độ và sức mạnh ngang nhau. Trận lượt đi, Chelsea đã chơi rất hay trước khi Moise Caisedo lãnh thẻ đỏ từ phút 38 vì dẫm trúng chân Mikel Merino ở giữa sân.

Chơi thiếu người nhưng Chelsea vẫn đủ sức mạnh để dẫn trước đầu hiệp 2 nhờ công Chalobah, trước khi Merino gỡ hòa ở phút 59. Kết quả hòa 1-1 đã phản ánh đúng thực lực đôi bên, khi HLV Mikel Arteta phải rút những cầu thủ dính thẻ vàng khỏi sân để chấp nhận chia điểm trên sân khách.

Thời điểm này, Chelsea đã vượt qua cơn khủng hoảng và tân HLV Liam Rosenior đang săn đuổi suất dự Champions League khi The Blues đang kém đội thứ 5 Liverpool 3 điểm. HLV Liam Rosenior đã có màn ra mắt ấn tượng ở Chelsea khi thắng 4 trận đầu tay, nhưng 2 trận hòa Burnley và Leeds khiến The Blues rơi vào thế khó.

Lịch sử đối đầu cho thấy ưu thế lớn của Pháo thủ khi Chelsea không thắng trong 8 trận gần nhất gặp Arsenal tại Premier League (3 hòa, 5 thua), chuỗi trận dài nhất kể từ chuỗi 19 trận từ năm 1995 đến 2005.

Hai đội đã gặp nhau gần đây ở bán kết Cúp Liên đoàn khi Arsenal giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Rosenior đã phải đối mặt với một số chỉ trích về màn trình diễn của Chelsea ở trận lượt về, khi bị dẫn trước 3-2 ở lượt đi, The Blues thực sự không thể hiện được gì khi HLV chọn đội hình 5 hậu vệ, cất nhiều trụ cột trên băng dự bị (bao gồm Ciole Palmer, Estevao và Garnacho). Họ có 14 cú sút, nhưng chỉ có 2 cú sút trúng đích và các cơ hội của họ chỉ có giá trị 0,64 bàn thắng kỳ vọng (xG). Cựu cầu thủ Chelsea, Kai Havertz, đã ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối trận.

Nhìn chung, trận derby lần này sẽ rất khác khi hai đôi đều có 1 tuần để chuẩn bị và phục hồi sức lực. Liam Rosenior sẽ phải tung toàn lực vào cuộc và Chelsea sẽ chứng tỏ mình là đối thủ khó chịu nhất của Arsenal lúc này.

Người hùng của trận lượt đi, Mikel Merino vắng mặt vì chấn thương đến hết mùa, trong lúc Chelsea cũng thiếu hậu vệ Wesley Fofana vì án treo giò.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, điều trùng hợp là tất cả đều tin Arsenal sẽ thắng và vấn đề chỉ còn là thắng bao nhiêu bàn mà thôi. Cựu HLV Harry Redknapp, bình luận viên đài Sky Sport Knows Jon và cựu tiền đạo Chris Sutton đều đoán kết quả Arsenal thắng 2-0, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 3-1, chỉ mỗi mình cựu tiền vệ Pháo thủ Paul Merson tỏ ra thận trọng với kết quả sít sao 1-0.

Dự đoán: Arsenal - Chelsea 1-1 (trận đấu sẽ diễn ra lúc 23 giờ 30 phút - giờ Việt Nam - tối nay, 1-3)

Đối đầu trực tiếp

30-11-2025

Chelsea

Arsenal

1-1

16-3-2025

Arsenal

Chelsea

1-0

10-11-2024

Chelsea

Arsenal

1-1

23-4-2024

Arsenal

Chelsea

5-0

21-10-2023

Chelsea

Arsenal

2-2

02-5-2023

Arsenal

Chelsea

3-1

06-11-2022

Chelsea

Arsenal

0-1

20-4-2022

Chelsea

Arsenal

2-4

22-8-2021

Arsenal

Chelsea

0-2

12-5-2021

Chelsea

Arsenal

0-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

01/1 23:30

[1] Arsenal vs Chelsea [5]

2.05

0 : 1

1.825

1.925

2 3/4

1.975

01/1 23:30

[1] Arsenal vs Chelsea [5]

2.025

0 : 1

1.875

1.90

2 3/4

1.95

01/3 23:30

[1] Arsenal vs Chelsea [6]

2.025

0 : 1

1.875

1.95

2 3/4

1.925

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là rất cao khi Arsenal chấp Chelsea đến 1 trái, ăn đủ, thua 82. Đó là mức chấp không hợp lý khi so tương quan lực lượng đôi bên.

Tuy nhiên, thành tích tệ hại của Chelsea trong trận derby London này không ngăn các fan trung lập chọn ủng hộ Pháo thủ trên sân nhà. Tỉ lệ chấp 1 trái không thay đổi trong mấy ngày qua khi giá Chelsea có nhích lên, từ ăn 82 lên 87, cho thấy thị trường không mấy biến động.

Các hãng tiết lộ là mức chấp 1 trái cũng thu hút không ít người chọn cửa dưới, khi số tiền đặt vào Chelsea chiếm đến 56%. Dù sao, chọn Chelsea vẫn an toàn hơn, bời họ hoàn toàn có đủ năng lực cầm hòa Arsenal.

Soi tỉ số trận Arsenal – Chelsea: Trận derby căng thẳng ở Emirates - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Arsenal thắng 1-0 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.5, trong lúc 2-0 ăn 7.9, còn 2-1 ăn 8. Kết quả hòa 1-1 cũng thu hút nhiều người với giá đặt 1 ăn 8.3, trong lúc 2-2 ăn đến 16. Khả năng Chelsea thắng trận không được đánh giá cao khi 0-1 có giá đặt 1 ăn 16, cỏn 1-2 ăn 17, trong lúc 0-2 ăn đến 34.

Soi tỉ số trận Arsenal – Chelsea: Trận derby căng thẳng ở Emirates - Ảnh 3.

Arsenal Chelsea Soi tỉ số
