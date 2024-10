Soi tỉ số trận Chelsea – Newcastle, Ưu thế của chủ nhà

Cole Palmer sút cầu môn Newcastle trận thắng 3-2 mùa trước

The Blues muốn chuộc lỗi sau trận thua Liverpool 1-2 và họ chắc chắn có khả năng đánh bại Newcastle trước người hâm mộ nhà lúc 21 giờ ngày 27-10.

Tiền vệ Enzo Fernandez đang nỗ lực để được ra sân ngay từ đầu, trong khi Cole Palmer đã trở lại sau khi được miễn trận đấu Conference League với Panathinaikos. HLV Enzo Maresca của Chelsea sẽ có một đội hình thừa thải để lựa chọn.

Ngược lại, The Magpies không gây ấn tượng trong trận thua Brighton 0-1 và phong độ kém có thể khiến họ lép vế trước đối thủ cứng cựa như Chelsea.

Xét The Blues có những màn trình diễn tuyệt vời trên sân nhà mùa này, chiến thắng Chim chích chòe là điều đáng cân nhắc. Trong lần gặp nhau gần nhất tại London, The Blues đã đánh bại The Magpies với tỉ số 3-2.

Tiền đạo Callum Wilson vẫn chưa chắc ra sân, trong khi hậu vệ phải Kieran Trippier vẫn đang trong phòng hồi phục.

Tỉ lệ khởi điểm trận đấu Chelsea chấp đến nửa một, cho lựa, nhưng đã sớm chuyển thành 97-90, cho thấy thị trường đang đổ nhẹ cửa dưới. Sáng sớm nay, sự chuyển dịch theo hướng ngược lại khi Chelsea chỉ còn ăn 90 và Newcastle ăn 97.

Dù giới chuyên môn đánh giá cặp đấu này rất cân bằng thì đáp án cho tỉ lệ nửa một vẫn là chọn chủ nhà.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-1

Tỉ lệ biến động

Đối đầu trực tiếp

11-3-2024 Chelsea Newcastle 3-2 25-11-2023 Newcastle Chelsea 4-1 28-5-2023 Chelsea Newcastle 1-1 12-11-2022 Newcastle Chelsea 1-0 13-3-2022 Chelsea Newcastle 1-0 30-10-2021 Newcastle Chelsea 0-3

Dự đoán tỉ số